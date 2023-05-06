Описание приготовления:

Для приготовления начинки можно использовать замороженные или незамороженные крабовые палочки. При желании, если любите, в начинку можно добавить немного чеснока для вкуса и аромата, он отлично дополнит состав ингредиентов.

Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина / Крабовые палочки

Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Ветчина 100 Грамм (нарезка)

Сыр плавленый 100 Грамм

Крабовые палочки 50 Грамм

Яйцo 1 Штука

Майонез 1,5 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец молотый По вкусу

Укроп 2-3 Штук

Количество порций 7

Калорийность

192 ккал

Калорийность

9 г

Белки

13 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рулетики из ветчины с крабовыми палочками»

Подготовьте ингредиенты. Яйцо заранее отварите не дольше 10 минут, остудите в холодной воде. Крабовые палочки не размораживайте, их проще натереть на терке в подмороженном виде.

Почистите крабовые палочки от целлофановой пленки, натрите на крупной или мелкой терке в глубокую миску.

Яйцо почистите от скорлупы, снимите фольгу с сырка, тоже натрите их на крупной терке.

Помойте и обсушите веточки укропа, порубите мелко, всыпьте к остальным ингредиентам. Все ингредиенты слегка посолите, поперчите по вкусу, заправьте любимым майонезом.

Ложкой или вилкой перемешайте начинку, она должна быть клейкой и вязкой.

Зрительно разделите начинку на то количество порций, сколько у вас ломтиков ветчины. Выложите ветчину на ровную поверхность, на каждый ломтик положите начинку, заверните края, скрепите шпажкой.

Рулетики из ветчины с крабовыми палочками готовы! Перед подачей можно отправить их на время в холодильник, в холодном виде они еще вкуснее.