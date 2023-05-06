Описание приготовления:
Для приготовления начинки можно использовать замороженные или незамороженные крабовые палочки. При желании, если любите, в начинку можно добавить немного чеснока для вкуса и аромата, он отлично дополнит состав ингредиентов.
Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина / Крабовые палочки
Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Ветчина 100 Грамм (нарезка)
- Сыр плавленый 100 Грамм
- Крабовые палочки 50 Грамм
- Яйцo 1 Штука
- Майонез 1,5 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец молотый По вкусу
- Укроп 2-3 Штук
Количество порций 7
Калорийность
192 ккал
Калорийность
9 г
Белки
13 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рулетики из ветчины с крабовыми палочками»
Подготовьте ингредиенты. Яйцо заранее отварите не дольше 10 минут, остудите в холодной воде. Крабовые палочки не размораживайте, их проще натереть на терке в подмороженном виде.
Почистите крабовые палочки от целлофановой пленки, натрите на крупной или мелкой терке в глубокую миску.
Яйцо почистите от скорлупы, снимите фольгу с сырка, тоже натрите их на крупной терке.
Помойте и обсушите веточки укропа, порубите мелко, всыпьте к остальным ингредиентам. Все ингредиенты слегка посолите, поперчите по вкусу, заправьте любимым майонезом.
Ложкой или вилкой перемешайте начинку, она должна быть клейкой и вязкой.
Зрительно разделите начинку на то количество порций, сколько у вас ломтиков ветчины. Выложите ветчину на ровную поверхность, на каждый ломтик положите начинку, заверните края, скрепите шпажкой.
Рулетики из ветчины с крабовыми палочками готовы! Перед подачей можно отправить их на время в холодильник, в холодном виде они еще вкуснее.