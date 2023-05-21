Румяные гренки с овощами для сытного перекуса: управитесь за 20 минут

Это блюдо отлично подойдет для завтрака, перекуса в течение дня или вечерней закуски.

Оно готовится из самых простых ингредиентов, которые найдутся на каждой кухне.

Для закуски необходимы продукты по списку:

1 целый багет;

1 куриное яйцо;

0,04 килограмма репчатого лука;

0,1 килограмма картофеля;

0,05 килограмма моркови;

черный молотый перец и поваренная соль по вкусу;

3 столовые ложки подсолнечного масла.

Все овощи тщательно вымойте, почистите и снова помойте.

Затем натрите их на терке с мелкими ячейками.

Картофель измельчайте отдельно, чтобы убрать лишнюю жидкость – картофельный сок.

Для этого можно использовать марлю или просто отжать полученную массу.

Затем смешайте эти ингредиенты, вбейте туда же куриное яйцо и добавьте к ним соль с перцем.

Нарежьте багет и нанесите на одну сторону каждого кусочка овощную смесь.

Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжарьте заготовки до золотистой корочки со стороны с овощами 4 минуты, с обратной – 2 минуты.

Теперь можно подавать блюдо к столу.