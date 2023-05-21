Румяные гренки с овощами для сытного перекуса: управитесь за 20 минут

Это блюдо отлично подойдет для завтрака, перекуса в течение дня или вечерней закуски.
Оно готовится из самых простых ингредиентов, которые найдутся на каждой кухне.
Для закуски необходимы продукты по списку:
- 1 целый багет;
- 1 куриное яйцо;
- 0,04 килограмма репчатого лука;
- 0,1 килограмма картофеля;
- 0,05 килограмма моркови;
- черный молотый перец и поваренная соль по вкусу;
- 3 столовые ложки подсолнечного масла.
Все овощи тщательно вымойте, почистите и снова помойте.
Затем натрите их на терке с мелкими ячейками.
Картофель измельчайте отдельно, чтобы убрать лишнюю жидкость – картофельный сок.
Для этого можно использовать марлю или просто отжать полученную массу.
Затем смешайте эти ингредиенты, вбейте туда же куриное яйцо и добавьте к ним соль с перцем.
Нарежьте багет и нанесите на одну сторону каждого кусочка овощную смесь.
Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжарьте заготовки до золотистой корочки со стороны с овощами 4 минуты, с обратной – 2 минуты.
Теперь можно подавать блюдо к столу.