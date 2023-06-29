Кифлики — это традиционная выпечка, которую активно готовят на Закарпатье и в некоторых регионах Венгрии. Рецепт достаточно прост и не требует к себе много внимания. Эти вкусные мини-рогалики состоят из доступных ингредиентов, а больше всего времени занимает выстаивание теста в холодильнике.

К тому же с начинками можно запросто экспериментировать: подойдет и фруктовое повидло, и ягодное варенье, и сгущенка, и перетертый мак с изюмом. Но сегодня редакция «Со Вкусом» предлагает вам испечь просто шикарные кифлики на вине с двойной начинкой, а именно с орехово-творожным кремом. Но главный секрет этих «закарпатских мини-круассанов» — в тесте с вином. Оно всегда получается максимально легким и песочным.

Румяные кифлики на вине: моменты приготовления

Если хотите сделать свои сладости полезней и вкуснее, то маргарин следует заменить на сливочное масло. Кстати, ранее мы рассказывали, в чём разница между маслом и маргарином и что выбрать для выпечки. Среди ингредиентов вы также найдете смалец — советуем не пренебрегать этим продуктом, так как он придает готовым изделиям слоистости и рассыпчатости.

Ингредиенты

Пшеничная мука500 г Маргарин200 г Смалец80 г Белое сухое вино100 мл Соль1 щеп. Грецкие орехи150 г Сахар200 г Молоко100 г Творог200 г Ванильный сахар10 г Манка2 ст. л. Яйцо1 шт.

Приготовление

Добавьте в просеянную муку холодный маргарин (сливочное масло) и смалец, перетрите всё в крошку руками. Добавьте щепотку соли, влейте вино и замесите не очень тугое тесто. Заверните в пленку и поставьте его в холодильник на 2 часа или на ночь. Измельчите орехи в блендере или при помощи кухонного молотка. Смешайте со 100 г сахара. Доведите молоко до кипения, добавьте орехи с сахаром и варите на медленном огне 2 минуты. Остудите. Смешайте в миске творог, оставшийся сахар, яйцо и манную крупу, хорошо перемешайте. Достаньте из холодильника тесто, раскатайте в круг. Нарежьте треугольниками, выложите начинку на толстый край. Сформируйте рулетики. Выложите заготовки на застеленный пергаментной бумагой противень и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

Готовые кифлики подавайте к столу в полностью остывшем виде: тогда и начинка стабилизируется, и вы не ошпарите язык. При желании можете посыпать рогалики сахарной пудрой или полить шоколадной глазурью. Также обратите внимание на следующий, не менее достойный рецепт — воздушное творожное печенье с фруктами.