Румяные куриные крылышки для любителей хрустящей корочки: простой рецепт

Никто не устоит перед сочными пряными крылышками, покрытыми хрустящей корочкой.

Вы потратите на них 10 минут, а все остальное за вас сделает духовка.

Для приготовления этого блюда соберите:

1,2 килограмма куриных крылышек;

2,5 ложки сливочного масла;

по 1 чайной ложке сушеного чеснока и копченой паприки;

половина чайной ложки черного молотого перца;

1-1,5 чайной ложки соли (количество на ваше усмотрение).

Разделите каждое крылышко на части по суставам.

Подержите сливочное масло при комнатной температуре некоторое время, а потом смешайте его с чесноком, перцем, паприкой и солью.

Приготовленной смесью обработайте курятину и дайте ей настояться в течение 15-20 минут.

Возьмите противень и постелите наверх фольгу для запекания.

Сверху разложите разобранные замаринованные крылышки.

Поместите противень в духовой шкаф, предварительно разогретый до +200 градусов на полчаса.

Затем снизьте температуру приблизительно до +75 градусов и оставьте курицу там еще на 40 минут.

Через указанное время блюдо будет готово. Подавайте его со свежими овощами и соусами на ваш вкус.