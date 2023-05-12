Румяные куриные крылышки для любителей хрустящей корочки: простой рецепт

Никто не устоит перед сочными пряными крылышками, покрытыми хрустящей корочкой.
Вы потратите на них 10 минут, а все остальное за вас сделает духовка.
Для приготовления этого блюда соберите:
- 1,2 килограмма куриных крылышек;
- 2,5 ложки сливочного масла;
- по 1 чайной ложке сушеного чеснока и копченой паприки;
- половина чайной ложки черного молотого перца;
- 1-1,5 чайной ложки соли (количество на ваше усмотрение).
Разделите каждое крылышко на части по суставам.
Подержите сливочное масло при комнатной температуре некоторое время, а потом смешайте его с чесноком, перцем, паприкой и солью.
Приготовленной смесью обработайте курятину и дайте ей настояться в течение 15-20 минут.
Возьмите противень и постелите наверх фольгу для запекания.
Сверху разложите разобранные замаринованные крылышки.
Поместите противень в духовой шкаф, предварительно разогретый до +200 градусов на полчаса.
Затем снизьте температуру приблизительно до +75 градусов и оставьте курицу там еще на 40 минут.
Через указанное время блюдо будет готово. Подавайте его со свежими овощами и соусами на ваш вкус.