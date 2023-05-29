Шарики из кабачков — это простая, но очень вкусная и красивая закуска. Она вполне подойдет как для скромного семейного ужина, так и для большой компании. Жарится быстро, а для ее приготовления необходимы доступные бюджетные продукты. Готовые кабачковые шарики получаются очень нежными и сочными, с аппетитной румяной корочкой.

Это отличный рецепт для тех, кому надоели обычные жареные кабачки или же оладьи из них. Примечательно, что эту аппетитную закуску с удовольствием едят не только взрослые, но и дети. Румяные кабачковые шарики прекрасно сочетаются с любым гарниром, будь то каши, макароны или картофель.

Румяные шарики из кабачков: моменты приготовления

В среднем количество указанных ингредиентов рассчитано на 5–6 порций. В конце приготовления выложите готовые шарики на бумажное полотенце, чтобы удалить остатки жира. Подавать желательно теплыми. Редакция «Со Вкусом» рекомендует дополнить закуску сметаной или домашними соусами. Ранее мы также писали, как правильно хранить в холодильнике майонез, кетчуп и другие заправки.

Ингредиенты

Кабачок300 г Лук1 шт. Твердый сыр50 г Яйцо1 шт. Пшеничная мука50 г Разрыхлитель5 г Панировочные сухари50 г Подсолнечное масло100 мл Мускатный орех1 щеп. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Зелень1 пуч.

Приготовление

Молодые кабачки промойте, обсушите и натрите на средней терке. Сок отожмите. Если кабачки старые, предварительно очистите их от кожуры. Лук также очистите и мелко нарежьте. Сыр натрите на средней терке. В миске соедините тертые кабачки, лук, сыр, измельченную зелень, мускатный орех, панировочные сухари, муку и разрыхлитель. Добавьте взбитое яйцо, соль, перец и всё хорошо перемешайте. В сковороде разогрейте масло, наберите ложкой кабачковую массу, сформируйте шарики и обваляйте в панировке. Обжарьте шарики до образования золотистой корочки.

Если хотите более диетический вариант, отправьте заготовки в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15–20 минут. На выходе вы получите очень питательное, но при этом низкокалорийное блюдо. Состав кабачковых шариков можно варьировать в зависимости от ваших вкусовых предпочтений: попробуйте добавить мясной или рыбный фарш. Получается очень интересно! Также обратите внимание на следующий рецепт — рулет из кабачков на все случаи жизни.