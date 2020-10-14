Русский исход: подготовка к 100-летию известных исторических событий

В ноябре Россия отметит столетие Русского исхода. Такое название закрепилось за событиями, произошедшими в результате разгрома армии Врангеля в Крыму, когда 146 тысяч русских отправились на чужбину. Большинство из них – навсегда.

ВАДИМ ПРОКОПЕНКОВ, координатор историко-мемориального проекта «Русский исход», кандидат исторических наук: «Огромное количество людей ушло не только из Севастополя, а из портов Крыма. 146 тысяч человек были помещены на 126 судов. Не кораблей, а именно судов. Кораблей практически не было. Это были небольшие суда. Важно сказать, что эта эвакуация была заранее подготовлена».

По словам Вадима Прокопенкова, правительство Крыма разработало программу, в которую включён ряд событий, посвящённых юбилею Русского исхода. Многие носят просветительский характер.

ВАДИМ ПРОКОПЕНКОВ, координатор историко-мемориального проекта «Русский исход», кандидат исторических наук: «Будет много общеобразовательных мероприятий в школах, будут интересные выставки, пресс-конференции и просто конференции. Будет большая программа, в том числе с привлечением историков, общественных деятелей».

В Севастополе в память о событиях Русского исхода в районе пятого километра будет возведён православный храм.

ВАДИМ ПРОКОПЕНКОВ, координатор историко-мемориального проекта «Русский исход», кандидат исторических наук: «Мы туда переносим некие нити исторической памяти. Сейчас заказали иконописную работу – икону с изображением Павла Исповедника. Он – покровитель морского корпуса, всех кадетов России. Хотим, чтобы она была с севастопольским оттенком. Может быть, там будет изображение здания Морского корпуса или корабля «Генерал Алексеев».

Каковы недавно выявленные исторические факты, связанные с событием, открывшим эпоху русской эмиграции? О чём могут рассказать забытые страницы истории периода Гражданской войны в Крыму? На эти и другие вопросы в программе «Актуальное интервью» ответит координатор историко-мемориального проекта «Русский исход», кандидат исторических наук Вадим Прокопенков.