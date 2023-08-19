Рыжики холодным способом на зиму – это один из самых популярных вариантов заготовки на зиму этого царского гриба и справедливо относятся к настоящим русским деликатесам. При холодной засолке, рыжики отлично сохраняют полезные качества и отличный вкус, только меняют свой цвет на более темный, а пряности со специями, согласно выбранных рецептов, вкус грибов делают более пикантным и острым.

Засолка рыжиков холодным способом на зиму

Засолка рыжиков на зиму холодным способом, то есть с исключением термической обработки, отлично сохраняет хрустящий вкус и настоящий аромат этого гриба. Соль берется в расчёте не менее 40 гр. на 1 кг рыжиков. В этом рецепте солим рыжики по классическому рецепту, в ведре и для аромата добавим чеснок с укропными зонтиками и листом хрена. Время засолки рыжиков составляет не менее 3 недель.

Ингредиенты –+1 л.

Рыжики свежие 2.5 кг

Соль 125 гр.

Зонтики укропа 4 шт.

Листья хрена 3 шт.

Чеснок 2 головки

Шаги 420 мин.

Как засолить рыжики холодным способом на зиму? Свежесобранные грибы перекладываем в глубокую посуду и на один час заливаем холодной водой. При этом рыжики лучше очистятся от лесного мусора. Промываем зелень и очищаем головки чеснока. Замоченные рыжики тщательно промываем под проточной водой и перекладываем на дуршлаг для стекания лишней жидкости. Берем чистое эмалированное ведро, насыпаем на дно немного соли и шляпками книзу укладываем чистые рыжики. Их равномерно посыпаем ложкой соли и добавляем мелко нарубленный чеснок. На слой рыжиков кладем зонтик укропа и крупно нарезанный лист хрена. Таким способом послойно выкладываем все рыжики и прикрываем сверху зеленью. На грибы кладем плоскую тарелку, ставим любой гнет и оставляем рыжики в прохладном месте на 5 часов, чтобы они дали свой сок и осели. По прошествии этого времени ведро с рыжиками переносим в подвал и важно, чтобы грибы были под гнетом и полностью покрыты рассолом. Для засолки рыжикам нужно 3 недели. Спустя это время засоленные холодным способом рыжики можно подавать к столу самостоятельной закуской или использовать для других блюд. Удачных и вкусных заготовок!

Рыжики под гнетом холодным способом на зиму

Засолка рыжиков на зиму холодным способом предполагает обязательное использование гнета, чтобы грибы дали достаточно своего сока и равномерно просолились. Время засолки этим способом составляет 2 недели. Для заготовки лучше выбрать рыжики небольшого размера и их правильно подготовить. Рыжики предварительно замачивать не надо, а набор пряностей добавить любой.

Время готовки: 1 сутки.

Время приготовления: 35 минут.

Порции: 2 л.

Ингредиенты:

Рыжики – 6 кг.

Соль – 300 гр.

Лист хрена – 4 шт.

Чеснок – 180 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыжики переберите и промойте под проточной водой. Очистите зубки чеснока. Листья хрена промойте и крупно нарежьте.

Шаг 2. Для засолки возьмите подходящую большую емкость и на дно уложите листья хрена.

Шаг 3. Поверх листьев положите несколько чесночных зубков.

Шаг 4. Затем выложите слой рыжиков шляпками книзу.

Шаг 5. Рыжики равномерно посыпьте двумя столовыми ложками соли.

Шаг 6. На слой рыжиков положите чеснок. Таким способом уложите еще 4-6 слоев рыжиков.

Шаг 7. Затем поверх грибов положите плоскую тарелку с меньшим диаметром и сверху установите любой гнет.

Шаг 8. Посуду прикройте салфеткой и оставьте при комнатной температуре на сутки, чтобы грибы дали достаточно своего сока.

Шаг 9. Через сутки рыжики переставьте в холод, и чтобы они были покрыты рассолом полностью.

Шаг 10. Оставьте рыжики под гнетом для засолки на две недели. Затем соленые рыжики разложите по банкам и можете длительно хранить в погребе или холодильнике. Удачных и вкусных заготовок!

Соленые рыжики с хреном холодным способом

Хрен в виде листьев, а лучше корень, соленые холодным способом рыжики делает более хрустящими, придает особый аромат и является натуральным консервантом. В этом рецепте для засолки рыжиков берем нарезанный кусочками корень хрена и дополняем заготовку чесноком с укропными зонтиками. Рыжики замачиваем в подсоленной воде, чтобы легче смыть лесной мусор.

Время готовки: 1 сутки.

Время приготовления: 35 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Рыжики – 5 кг.

Соль – 250 гр.

Корень хрена – по вкусу.

Чеснок – 5 головок.

Укроп свежий – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собранные рыжики, а перерабатывать их желательно в день сбора, переложите в глубокую посуду, залейте водой с добавлением ложки соли на 1 кг грибов и оставьте на пару часов.

Шаг 2. Затем рыжики тщательно промойте под проточной водой, удаляя остатки мусора.

Шаг 3. Промытые грибы переложите на дуршлаг для стекания лишней жидкости.

Шаг 4. Таким способом почистите все рыжики.

Шаг 5. Очистите чеснок с корнями хрена и нарежьте их небольшими кусочками.

Шаг 6. Для засолки рыжиков возьмите эмалированную или стеклянную посуду. Зонтики свежего укропа ошпарьте кипятком и уложите на дно посуды.

Шаг 7. На укроп уложите послойно и шляпками вниз подготовленные рыжики.

Шаг 8. Каждый слой рыжиков равномерно посыпьте 50 гр. соли и нарезкой корня хрена с чесноком.

Шаг 9. Слои рыжиков уплотните рукой и тарелкой. Таким способом в посуду уложите все рыжики.

Шаг 10. Затем поверх рыжиков положите плоскую тарелку и поставьте любой груз. Рыжики оставьте при комнатной температуре на одни сутки. За это время грибы дадут достаточно своего сока.

Шаг 11. Через сутки рыжики компактно разложите по небольшим, чистым банкам залейте остатками рассола, плотно закройте крышками и поставьте в холодильник.

Шаг 12. Через 7 дней, не ранее, засоленные с хреном рыжики можете подавать к столу. Храните эту деликатесную закуску в холодильнике. Удачных и вкусных заготовок!

Простой рецепт засолки рыжиков с солью без специй

Рыжики обладают собственным выраженным грибным вкусом и солить их можно с солью без специй. Вариант простой и солят рыжики как сухими, так и промытыми. Для засолки лучше выбрать небольшие грибы, а вымачивать их не нужно, ведь рыжики не содержат горечи. Время засолки составляет 1-1,5 месяца.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Рыжики – 1 кг.

Соль – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свежие рыжики очистите от лесного мусора, хорошо промойте под проточной водой и на пару минут оставьте на дуршлаге для стекания лишней жидкости.

Шаг 2. На дно эмалированной посуды насыпьте ровный слой соли толщиной в 1,5 см.

Шаг 3. У рыжиков отрежьте длинные ножки. Затем грибы послойно и шляпками книзу уложите в посуду.

Шаг 4. Слои рыжиков пересыпайте солью, чтобы просолились они равномерно.

Шаг 5. Поверх рыжиков положите салфетку. На нее поместите плоскую тарелку и любой груз и на 3 суток оставьте при комнатной температуре, чтобы грибы дали свой сок. Затем перенесите их в подвал или поставьте в холодильник. Салфетку периодически промывайте.

Шаг 6. Через 1-1,5 месяца рыжики с солью без специй будут готовы и их можно подавать к столу. Удачных и вкусных заготовок!

Засолка рыжиков с зеленью и перцем

Засолка рыжиков с зеленью и перцем будет у вас очередным вариантом этой деликатесной заготовки на зиму, а перец горький и горошки черного перца придадут блюду пикантный и острый вкус. В этом рецепте набором зелени берем листья хрена, вишни и смородины. Пряности дополним чесноком с лавровым листом.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Рыжики – 1 кг.

Соль каменная – 50 гр.

Перец острый – по вкусу.

Перец черный горошек – 3 шт.

Лист хрена – 2 шт.

Чеснок – 5 шт.

Лист смородины – 4 шт.

Лист вишни – 4 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыжики очищаем от лесного мусора и хорошо промываем под проточной водой.

Шаг 2. Зеленые листья промываем и ошпариваем кипятком.

Шаг 3. Очищаем зубки чеснока со стручком острого перца и нарезаем слайсами.

Шаг 4. На дно посуды для засолки кладем листья хрена. Поверх их послойно выкладываем промытые рыжики, пересыпая каждый слой солью, нарезкой чеснока с острым перцем, горошками черного перца и кусочками лаврового листа.

Шаг 5. Таким образом укладываем все рыжики. Поверх их кладем оставшиеся зеленые листья.

Шаг 6. Грибы прикрываем плоской тарелкой, кладем сверху любой груз и переносим сразу в холодный подвал. Через месяц рыжики с зеленью и перцем можно подавать к столу. Удачных и вкусных заготовок!