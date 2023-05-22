Рыжики на зиму в банках – это очень вкусная и аппетитная грибная заготовка, которая интересно дополнит ваши полки. Яркие рыжики можно замариновать, засолить или превратить в оригинальную икру. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти простых рецептов с пошаговыми фотографиями.
Маринованные рыжики с уксусом на зиму в банках
Маринованные рыжики с уксусом на зиму в банках порадуют вас своим аппетитным внешним видом, ярким вкусом и приятным хрустом. Такое угощение можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте наш проверенный рецепт.
Ингредиенты –+1 л.
- Рыжики свежие 1 кг
- Лавровый лист 5 шт.
- Гвоздика 4 шт.
- Перец душистый горошком 6 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Укроп 1 пучок
- Масло растительное 2 ст.л.
- Уксус столовый 9% 2 ст.л.
- Вода 1 л.
- Соль по вкусу
Шаги 50 мин.
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Для заготовки маринованных рыжиков на зиму в банках подготовим нужные ингредиентов. Отмеряем необходимое количество рыжиков, перебираем их.
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Дальше ингредиент хорошо промываем под водой. Крупные грибы разделываем на части.
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Складываем рыжики в глубокую кастрюлю. Заливаем водой и кипятим. После воду сливаем и вливаем новую. Добавляем лавровый лист, гвоздику, горошины перца и очищенные кусочки лука. Солим и снова доводим до кипения.
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Дополняем заготовку укропом и варим около 30 минут. После выключаем огонь и вливаем уксус.
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Стерилизуем банки. На дно выкладываем специи (лавровые листья, горошины перца и гвоздику).
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Наполняем емкости горячими грибами в маринаде. Закрываем крышками, переворачиваем верх дном и даем остыть.
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Маринованные рыжики с уксусом на зиму в банках готовы.
Маринованные рыжики с лимонной кислотой на зиму
Маринованные рыжики с лимонной кислотой на зиму – это простая и вкусная заготовка, которая точно разнообразит ваш домашний стол. Такое угощение послужит аппетитной холодной закуской для всей семьи. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Рыжики – 2 кг.
- Масло растительное – 100 мл.
- Вода – 0,5 л.
- Зелень – 1 пучок.
- Соль – 2,5 ст.л.
- Чеснок – 5 зубчиков.
- Кислота лимонная – 0,5 ч.л.
- Перец черный горошек – 15 шт.
- Лист лавровый – 4 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для заготовки маринованных рыжиков с лимонной кислотой на зиму отмерим необходимое количество грибов. Перебираем их, промываем, складываем в большую кастрюлю и заливаем водой.
Шаг 2. Кипятим содержимое и после варим 15 минут.
Шаг 3. Отбрасываем грибы на дуршлаг, даем полностью стечь воде.
Шаг 4. Подготовим специи по списку и лимонную кислоту.
Шаг 5. В кастрюлю выливаем воду, растительное масло, выкладываем измельченные зубчики чеснока, зелень, лавровые листки и горошины черного перца. Кипятим содержимое и дополняем лимонной кислотой, после варим 10 минут.
Шаг 6. Грибы раскладываем по стерилизованным банкам, заливаем горячим маринадом.
Шаг 7. Закрываем банки капроновыми крышками, переворачиваем вверх дном и даем остыть.
Шаг 8. Маринованные рыжики с лимонной кислотой на зиму готовы. Убирайте на хранение в холодное место.
Заготовка рыжиков горячим способом
Заготовка рыжиков горячим способом – это вкусная и несложная в исполнении идея для длительного хранения. Такое угощение выйдет интересным по вкусу и невероятно аппетитным. Подавайте к столу в качестве холодной закуски, а для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Грибы рыжики – 1 кг.
- Вода – 1 л.
- Соль – 1 ст.л. с горкой
- Перец черный горошек – 5 шт.
- Перец душистый горошек – 5 шт.
- Лист лавровый – 2 шт.
- Гвоздика – 2 шт.
- Корица – 1/3 палочки.
- Лист смородины – 3 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для заготовки рыжиков горячим способом отбираем необходимое количество грибов. Перебираем их и очищаем от загрязнений.
Шаг 2. Дальше рыжики хорошо промываем под водой.
Шаг 3. Выкладываем их в глубокую кастрюлю. Заливаем водой и доводим до кипения на большом огне. Сразу после закипания добавляем соль, уменьшаем огонь и отвариваем около 10-15 минут.
Шаг 4. Отбрасываем грибы на дуршлаг и промываем под водой.
Шаг 5. Хорошо промываем банки с крышками. После банки стерилизуем над паром около 10-15 минут, кипятим крышки.
Шаг 6. Готовим рассол. Доводим воду до кипения с солью и специями. Выкладываем в рассол грибы и варим 10-15 минут на небольшом огне. Разливаем угощение по банкам, закатываем. Переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.
Шаг 7. Заготовка рыжиков горячим способом завершена. Убирайте заготовки на хранение в прохладное место.
Рыжики холодным способом
Рыжики холодным способом получаются невероятно аппетитными и насыщенными по вкусу. Такое угощение разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Подавайте к столу с горячими блюдами или как самостоятельную закуску. Для приготовления воспользуйтесь проверенной пошаговой идеей.
Время готовки – 1 сутки
Время приготовления – 30 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Рыжики – 1 кг.
- Соль – 50 гр.
- Лист хрена – 1 шт.
- Зонтик укропа – 4 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Гвоздика – 2 бутона.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для заготовки рыжиков холодным способом подготовим необходимое количество грибов. Перебираем их.
Шаг 2. Очищаем продукт от любых загрязнений и промываем их под водой.
Шаг 3. Срезаем хвостики. Можно засаливать только шляпки. Так заготовка будет вкуснее и привлекательнее.
Шаг 4. Подготовленные шляпки выкладываем слоями в эмалированную кастрюлю. Чередуем грибы с солью и специями из списка.
Шаг 5. Укладываем сверху гнет и оставляем рыжики на 5 часов при комнатной температуре. Затем переносим на сутки в прохладное место.
Шаг 6. Засоленные грибы перекладываем в стерильные банки, заливаем выделившимся рассолом. Закрываем ошпаренными металлическими крышками и уносим на хранение в холод. Если вы не планируете долго хранить угощение, можно закрыть капроновыми крышками.
Шаг 7. Рыжики холодным способом готовы!
Засолка рыжиков холодным способом
Засолка рыжиков холодным способом – это простой способ порадовать себя и близких невероятно вкусной и аппетитной закуской. Готовые грибы получаются хрустящими и привлекательными. Подавайте их к столу, дополнив черным хлебом, колечками репчатого лука и специями.
Время готовки – 1 месяц
Время приготовления – 30 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Рыжики – 1 кг.
- Соль – 50 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для засолки рыжиков холодным способом подготовим необходимое количество грибов.
Шаг 2. Перебираем грибы, удаляем поврежденные части.
Шаг 3. Очищаем ингредиент от веток и других соринок.
Шаг 4. Шляпки рыжиков можно очистить губкой. Хорошо промываем грибы под водой.
Шаг 5. Укладываем грибы в стерильную банку слоями, пересыпая солью.
Шаг 6. Устанавливаем на грибы гнет и отправляем заготовку в холодильник. Засаливаем угощение не меньше месяца. После закрываем капроновой крышкой.
Шаг 7. Засолка рыжиков холодным способом завершена.
Рыжики с маслом в банках на зиму
Рыжики с маслом в банках на зиму порадуют вас своим интересным вкусом и аппетитным внешним видом. С помощью такого угощения вы разнообразите домашнее меню. Для заготовки грибов на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Рыжики – 1 кг.
- Вода – 100 мл.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Лист лавровый – 2 шт.
- Эссенция уксусная 70% – 0,5 ч.л.
- Соль – 3 ч.л.
- Сахар – 2 ч.л.
- Перец черный горошек – 6 шт.
- Чеснок – 3 зубчика.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для заготовки рыжиков с маслом в банках на зиму отмеряем необходимое количество грибов, перебираем их и хорошо очищаем.
Шаг 2. Дальше грибы хорошенько промываем под водой и отбрасываем на сито.
Шаг 3. Перекладываем основной ингредиент в кастрюлю с кипящей водой. Провариваем в течение 15 минут.
Шаг 4. В процессе варки обязательно убираем пенку.
Шаг 5. Отбрасываем проваренные рыжики на дуршлаг, даем стечь воде.
Шаг 6. Оставляем на время грибы и займемся маринадом. В кастрюле соединяем сахар, соль, лавровый лист, горошины перца, растительное масло и 100 миллилитров воды.
Шаг 7. Доводим маринад до кипения и в конце выливаем в него уксусную эссенцию.
Шаг 8. Погружаем сюда грибы и варим в течение четырех минут.
Шаг 9. Дополняем кусочками очищенного чеснока и выключаем огонь. Раскладываем грибы по стерилизованным банкам, заливаем маринадом с маслом. Закрываем крышками и даем полностью остыть.
Шаг 10. Рыжики с маслом в банках на зиму готовы. Уносите заготовки на хранение в прохладное место.
Маринованные рыжики с чесноком
Маринованные рыжики с чесноком порадуют вас своим аппетитным внешним видом, ярким вкусом и ароматом. Такое угощение можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Рыжики – 2 кг.
- Вода – 1 л.
- Соль – 4 ч.л.
- Сахар – 2 ч.л.
- Уксус 9% – 100 мл.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Перец черный горошек – по вкусу.
- Перец душистый горошек – по вкусу.
- Лист лавровый – по вкусу.
- Гвоздика – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления маринованных рыжиков с чесноком первым делом перебираем грибы и хорошенько промываем их под водой. Мелкие оставляем целыми, более крупные разделываем на части.
Шаг 2. Кладем грибы в большую кастрюлю, заливаем их небольшим количеством воды и отвариваем после закипания около 10 минут.
Шаг 3. За это время рыжики слегка уменьшатся в размере.
Шаг 4. Перекладываем грибы на дуршлаг, чтобы слить воду. На время откладываем в сторону.
Шаг 5. Приготовим ароматный маринад. Для этого выливаем в кастрюлю литр воды, дополняем ее солью, сахаром, горошинами перцев, гвоздикой и лавровыми листьями. Доводим до кипения. Перемешиваем, чтобы сухие ингредиенты (соль и сахар) полностью растворились.
Шаг 6. Опускаем грибы в кипящий маринад и провариваем их в течение 5 минут.
Шаг 7. В конце варки выливаем указанное количество уксуса.
Шаг 8. Очищаем зубчики чеснока, разделяем их на тонкие пластинки и выкладываем в маринад с грибами. Варим все вместе еще 5 минут и выключаем огонь.
Шаг 9. Дальше заготовку разливаем по стерилизованным банкам. Переставляем в большую кастрюлю с полотенцем на дне. Вливаем воду так, чтобы она доходила до плечиков банок. Доводим воду до кипения и стерилизуем в ней наполненные банки 10-15 минут. Достаем заготовки, закатываем крышками и оставляем остывать.
Шаг 10. Маринованные рыжики с чесноком готовы. Уносите на хранение.
Жареные рыжики на зиму в банках
Жареные рыжики на зиму в банках никого не оставят равнодушным и приятно удивят аппетитным внешним видом. С помощью такого угощения вы разнообразите домашнее меню. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 15 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Рыжики – 1 кг.
- Масло растительное – 240 мл.
- Соль – 60 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для заготовки жареных рыжиков на зиму в банках отмерим необходимое количество грибов. Тщательно перебираем их, очищаем и промываем под водой.
Шаг 2. Выкладываем грибы в сухую, хорошо прогретую сковороду. Жарим до испарения влаги.
Шаг 3. Выливаем растительное масло. Перемешиваем и томим 10 минут. После закрываем крышкой. Уменьшаем огонь и тушим полчаса.
Шаг 4. Солим заготовку и жарим еще 7 минут.
Шаг 5. Промываем банки содой и стерилизуем любым удобным способом.
Шаг 6. Выкладываем сюда заготовку, оставляя до верха 3 см. Пустое пространство заполняем жидкостью, которая осталась после жарки. Если не хватило, то прогреваем отдельно недостающий объем масла. Закатываем, переворачиваем банки вверх дном, укрываем теплым пледом и оставляем остывать на два дня.
Шаг 7. Жареные рыжики на зиму в банках готовы. Можно уносить на хранение.
Рыжики в томатном соусе на зиму
Рыжики в томатном соусе на зиму получаются невероятно оригинальными и насыщенными по вкусу. Такое угощение разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Подавайте к столу с горячими блюдами или как самостоятельную закуску. Для приготовления воспользуйтесь проверенной пошаговой идеей.
Время готовки – 2 часа 20 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Рыжики – 2 кг.
- Паста томатная – 150 гр.
- Масло растительное – 150 мл.
- Лук репчатый – 300 гр.
- Морковь – 300 гр.
- Перец черный горошек – 8 шт.
- Лист лавровый – 3 шт.
- Вода – 150 мл.
- Соль – по вкусу.
- Сахар – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для заготовки рыжиков в томатном соусе на зиму отмерим необходимое количество грибов. Перебираем и промываем их под водой.
Шаг 2. Хорошо промытые рыжики кладем в кастрюлю, солим их и заливаем водой.
Шаг 3. Варим 40 минут, после выкладываем на дуршлаг. Промываем продукт и кладем обратно в кастрюлю.
Шаг 4. Томатную пасту разводим в воде.
Шаг 5. В эту же смесь отправляем специи и вливаем растительное масло. Перемешиваем.
Шаг 6. Режем репчатый лук тонкими полукольцами.
Шаг 7. Натираем морковь на терке.
Шаг 8. Овощи отправляем к грибам, заливаем томатной смесью, высыпаем соль и сахар. Перемешиваем и варим после закипания на медленном огне 1 час. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закатываем, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.
Шаг 9. Рыжики в томатном соусе на зиму готовы!
Икра из рыжиков на зиму
Икра из рыжиков на зиму порадует вас своим интересным вкусом и питательностью. С помощью такого угощения вы разнообразите домашнее меню. Для заготовки оригинального грибного продукта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 0,5 л.
Ингредиенты:
- Рыжики отваренные – 0,5 кг.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Укроп – 2 ветки.
- Масло растительное – 250 мл.
- Уксус 9% – 1,5 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для заготовки икры из рыжиков на зиму отмеряем необходимое количество грибов, перебираем и очищаем их.
Шаг 2. Дальше грибы хорошенько промываем под водой, нарезаем их.
Шаг 3. Выкладываем грибы в кастрюлю. Солим, заливаем водой и варим 10 минут после закипания.
Шаг 4. Отбрасываем рыжики на дуршлаг, промываем под водой.
Шаг 5. Выкладываем грибы в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до испарения влаги.
Шаг 6. Добавляем сюда тертую морковь и измельченный лук. Обжариваем около 5 минут.
Шаг 7. Солим и перчим заготовку по вкусу.
Шаг 8. Обжаренные продукты измельчаем с помощью блендера.
Шаг 9. Выливаем в массу уксус, тщательно перемешиваем.
Шаг 10. Выкладываем заготовку в небольшие стерилизованные банки.
Шаг 11. Ставим наполненные банки в кастрюлю с полотенцем на дне и кипящей водой. Стерилизуем пол-литровые банки 10-12 минут, литровые – 15-20 минут.
Шаг 12. Достаем банки из воды, закрываем крышками, переворачиваем вверх дном. Накрываем пледом и оставляем до полного остывания.
Шаг 13. Икра из рыжиков на зиму готова. Убирайте на хранение.