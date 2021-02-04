С 1 января должникам снова могут отключать электроэнергию

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С 1 января 2021 года снят мораторий на начисление пени, и возобновляется введение ограничения и приостановление подачи коммунальных услуг должникам. Об этом напоминает ООО «Севэнергосбыт».

После снятия моратория энергетики вправе использовать весь спектр мер, направленных на работу с недобросовестными потребителями, накопившими долги за электроэнергию.

Ограничения на применение санкций к должникам были введены Правительством РФ с апреля 2020 года. Временная мера была призвана снизить финансовую нагрузку с населения в период массовой приостановки деятельности организаций и предприятий на фоне первой волны коронавирусной инфекции.

«Если не оплачивать счета ежемесячно, то может накопиться существенная сумма, неподъемная для единовременной оплаты. Мы обращаемся ко всем абонентам максимально щепетильно отнестись к обязательствам по оплате электроэнергии и благодарим всех тех, кто своевременно их исполняет», — отметил начальник отдела по работе с бытовыми потребителями ООО «Севэнергосбыт» Анатолий Шевченко.

Ограничение и приостановление подачи электроэнергии за неуплату может производиться только в установленном порядке, который предполагает обязательное предупреждение (по почте, по эл.почте, по телефону, sms-сообщением, в счете за ЖКУ, через личный кабинет потребителя на сайте sevenergosbyt.ru) потребителя о существующей задолженности. После получения соответствующего уведомления у абонента есть двадцать дней на погашение долга (ст. 119 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных ПП РФ от 06.05.2011 № 354).

Оплата жилищно-коммунальных услуг – это обязанность граждан, определенная Жилищным кодексом РФ. Плата должна вноситься до 10-го числа каждого месяца.

Напоминаем, передать показания электросчетчика и оплатить электроэнергию можно и дистанционно — через «Личный кабинет» на сайте sevenergosbyt.ru.

«Севэнергосбыт» настоятельно рекомендует своим абонентам не доводить ситуацию с неплатежами до крайних мер и оплатить счета, а также благодарит всех тех, кто своевременно производит оплату за потребленную электроэнергию.

Своевременная оплата — залог надежной работы энергосистемы всего региона, от чего напрямую зависит бесперебойное электроснабжение всех потребителей Севастополя.