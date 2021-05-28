С 1 июня между Ялтой и Севастополем запустят «Комету»

В этом году морское пассажирское судно «Комета» начнет курсировать между Ялтой и Севастополем с 1 июня, передает пресс-служба правительства города-героя.

«Комета» начнет курсировать между Феодосией и Ялтой в июле Судно будет каждый день выполнять два рейса. В 8:00 оно будет выходить из Севастополя и в 17:00 – из Ялты. Время в пути — два часа.

Стоимость билетов в этом году изменилась. Так, стоимость категории «Стандарт» и «Комфорт» увеличилась на 200 рублей и составляет в новом сезоне 700 и 1000 рублей соответственно. Детский билет подорожал с 200 до 350 рублей.