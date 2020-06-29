С 10 июля возобновятся перевозки в Крым по «единому билету»

Фото: Пресс-служба «Единой транспортной дирекции»

«Единая транспортная дирекция» с 10 июля возобновит перевозки пассажиров из регионов России в Республику Крым и в обратно, несмотря на открытие пассажирского железнодорожного сообщения с регионом.

«Единый билет» как формат мультимодальных перевозок был запущен в 2014 году, когда полуостров связывала с материком лишь Керченская паромная переправа. Туристов, прибывших на поездах в Анапу, в города полуострова доставляли автобусами. Когда был открыт для движения автомобильный Крымский мост, такая схема доставки пассажиров сохранилась. За шесть курортных сезонов с 2014 года «Единая транспортная дирекция» перевезла более 2,3 миллиона пассажиров. Но и после запуска железнодорожной части моста «ЕТД» решила не лишать отдыхающих возможности выбора.

В турсезон-2020 «единый» билет в формате «поезд плюс автобус» или «самолет плюс автобус» можно будет купить на поездку от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Витязево в четыре города Крыма — Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.

— На протяжении всего маршрута по «единому» билету пассажиров будет сопровождать служба поддержки, — пояснили в ЕТД. — Организуем круглосуточную бесплатную «горячую линию» и работу координаторов в местах посадки и пересадки, которые помогут с размещением багажа, в том числе пассажирам с детьми, пенсионерам и маломобильным пассажирам.

«Единый» билет в Крым можно приобрести с 1 июля 2020 года. Билеты с использованием железнодорожной составляющей можно оформить в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей Федеральной пассажирской компании, а также на сайте РЖД. Билет с использованием авиатранспорта можно приобрести через агентскую сеть.

Напомним, с 1 июля возобновится движение рельсобусов по маршруту Керчь — Анапа. По Крымскому мосту будут курсировать комфортабельные рельсовые автобусы РА-2 с остановками на станциях Тамань-Пассажирская и Юровский. Рельсобусы будут осуществлять по три рейса в пятницу и выходные дни, а в остальные дни — по два туда и обратно. Также два раза в сутки будет выполняться рейс Анапа — Феодосия и обратно. С него можно будет удобно пересесть на поезд Феодосия — Симферополь, что будет курсировать трижды в сутки.