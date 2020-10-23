С 25 октября аэропорт «Симферополь» переход на осенне-зимнее расписание

Международный аэропорт «Симферополь» с 25 октября переходит на осенне-зимнее расписание полетов, передает пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт Симферополь обслужил четыре млн пассажиров с начала года В этом году рейсы в аэропорту зимой будут осуществляться по 16 маршрутам, тогда как в прошлом году — по 12. Так, в сравнении с прошлым осенне-зимним сезоном откроются прямые рейсы в Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Уфу и Череповец.

Полеты в аэропорту «Симферополь» в этот период будут выполнять 10 авиакомпаний.