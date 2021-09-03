С безобразной укладкой брусчатки на улице Суворова разберётся прокуратура

Прокуратура Севастополя начала проверку по факту халатной укладки брусчатки на улице Суворова. Специалист надзорного ведомства вместе с представителями подрядчика – компании «Крымстроймост» – и заказчика – «Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя» – осмотрели булыжную мостовую. Сотрудник прокуратуры убедился в том, что камни можно с лёгкостью выбирать руками из дорожного полотна, а между брусчаткой зазоры в несколько сантиметров. Также проверяющие взяли пробы песка на экспертизу. А тем временем рабочие приступили к перекладке брусчатки на самых некачественно сделанных участках дороги.

Напомним, 2 сентября в эфире «Независимого телевидения Севастополя» вышел сюжет о безобразном ремонте улицы Суворова. Реставраторы раскритиковали технологию укладки демонтированной исторической брусчатки. Камни уложены с зазорами, без соблюдения перевязки рядов. Булыжники спокойно вытаскиваются руками и раскалываются под колёсами машин из-за песочной «подушки», которая не удерживает камни на месте.

ПО ТЕМЕ: «Будет просто груда камней»: ремонт улицы Суворова не выдерживает критики.