С днем рождения, Юлия!

16 августа свой день рождения празднует невероятная Юлия Высоцкая! И мы спешим… признаться, как восхищаемся Юлией, ее жизненной силой и мудростью.

Ее роли окрыляют и дарят надежду, ее книги пронизаны любовью к делу всей жизни и к самой жизни, ее передачи — приглашение к простому счастью, к тому уголку, что и есть «сердце дома».

Юлия, мы желаем вам оставаться такой же солнечной и энергичной! Пусть свершается новое и значимое, пусть жизнь радует и удивляет! С вашим прекрасным днем!

С уважением,

команда edimdoma.ru