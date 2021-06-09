С июня из Симферополя снова можно будет улететь в Астрахань

С 19 июня возобновляется прямое авиасообщение между Симферополем и Астраханью. Последний раз улететь туда из крымского аэропорта можно было пять лет назад – в 2016 году.

Астрахань станет для аэропорта «Симферополь» рекордным 62-м направлением. Договор на его обслуживание заключён с авиакомпанией Nordwind. Рейсы будут осуществлять на самолётах Embrarer E190 раз в неделю по субботам. Перелёты займут около двух часов. Продлится авиасообщение до 30 октября. Билеты уже поступили в продажу.

На фоне кризиса международного авиасообщения и закрытия границ популярных иностранных курортов, аэропорт «Симферополь» постарался открыть как можно больше направлений для перелётов внутри страны. С июня из крымской воздушной гавани в рейсы будут отправляться свыше 200 самолётов, что в предыдущие года было характерно для более активного туристического периода – августа месяца.