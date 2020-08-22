С лопатой и… романтикой. Почему люди хотят «прикоснуться» к археологии?

Для кого-то отдых — это море, пляж, долгожданное безделье. Кто-то считает, что он должен состоять из ярких впечатлений и путешествий. Кому-то отрада — дачные грядки, смородина, помидоры… Немного найдётся людей, готовых потратить свободное время на то, чтобы… приобщиться к археологии.

С древнейших времён менялись в Крыму народы и культуры. Одни приходили и «растворялись» в местных племенах, другие вытесняли аборигенов, какие-то «заглядывали» на полуостров — и двигались дальше. Поэтому так много здесь памятников археологии, и учёным хватит работы по их изучению на десятилетия.

Грустно, что сами крымчане, сосуществующие с этим богатством, не так уж много знают о нём. Да и гости полуострова зачастую сведения получают отрывочные и неточные.