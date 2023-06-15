С молодым зеленым горошком. Как приготовить ризотто по венецианскому рецепту

Без этого блюда в Венеции не обходится ни один День Святого Марка Этот вид ризотто готовят уже более 10 веков подряд! Без этого блюда не обходится ни один День Святого Марка, главный праздник в Венеции. Но я вас уверяю: Risi e bisi стоит готовить, как только на рынках появляется молодой зеленый горошек. Сейчас в Украине именно такой сезон!

Как приготовить?

Чистим молодой горошек. Не выбрасывайте стручки: мы будем варить из них бульон. Положите их в кастрюлю, залейте водой и поставьте на умеренный огонь. Спустя час бульон будет готов: тогда перебейте его в блендере и процедите через сито.

Подготовьте остальные ингредиенты. Мелко нарежьте лук и немножко сала. Просушите рис в сухой сковороде. Когда он станет ярко-белым, пересыпьте его в отдельную тарелку.

Обжарьте сало и лук на оливковом масле. Когда лук станет прозрачным, добавьте в сковороду просушенный рис. Перемешайте. Добавьте вино, протушите, посолите. Когда вино испарится, влейте бульон и оставьте ризотто вариться на 16−18 минут.

Когда ризотто будет почти готово, добавьте горошек. Уже через три минуты можно выключать огонь. Осталось добавить тертый пармезан, разложить блюдо по тарелкам, украсить оливковым маслом и черным перцем. Великолепно!