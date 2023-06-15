С молодым зеленым горошком. Как приготовить ризотто по венецианскому рецепту

Как приготовить?
Чистим молодой горошек. Не выбрасывайте стручки: мы будем варить из них бульон. Положите их в кастрюлю, залейте водой и поставьте на умеренный огонь. Спустя час бульон будет готов: тогда перебейте его в блендере и процедите через сито.
Подготовьте остальные ингредиенты. Мелко нарежьте лук и немножко сала. Просушите рис в сухой сковороде. Когда он станет ярко-белым, пересыпьте его в отдельную тарелку.
Обжарьте сало и лук на оливковом масле. Когда лук станет прозрачным, добавьте в сковороду просушенный рис. Перемешайте. Добавьте вино, протушите, посолите. Когда вино испарится, влейте бульон и оставьте ризотто вариться на 16−18 минут.
Когда ризотто будет почти готово, добавьте горошек. Уже через три минуты можно выключать огонь. Осталось добавить тертый пармезан, разложить блюдо по тарелкам, украсить оливковым маслом и черным перцем. Великолепно!