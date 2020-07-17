С момента открытия по Крымскому мосту проехали 10 миллионов авто

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань»

С момента открытия Крымского моста в мае 2018 года по нему проехали 10 миллионов автомобилей, в том числе 130 тысяч автобусов и 1,3 миллиона грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

За 26 месяцев после открытия моста транспортный поток в направлении полуострова превысил краснодарское направление на 9 процентов и составил более 5 миллионов машин.

В «Тамани» пояснили, что летом поток на Крымском мосте традиционно увеличивается, причем максимальную интенсивность движения фиксируют в августе. Так, в 2018 и 2019 годах в последний месяц лета на мостовом переходе зафиксировали рекордное количество автомобилей, проехавших за сутки в обе стороны: 33 тысячи и 36 тысяч соответственно.

Этим летом среднесуточная интенсивность движения по мосту выросла в два раза по сравнению с весенним трафиком — до 21 тысячи автомобилей. В июне Керченской пролив пересекло около 280 тысяч авто, в том же месяце поток машин в крымском направлении превысил таманское на 18 процентов. С начала июля по мосту в Крым въехало более 150 тысяч машин, тогда как выехало с полуострова более 100 тысяч. А всего за 45 летних дней Крымский мост пересекло 550 тысяч машин, а с начала года — полтора миллиона.

В «Тамани» напомнили, что за бесперебойное функционирование трассы отвечают более 100 сотрудников, в чьем ведении находятся 35 единиц дорожной техники.

Крымский мост длиной 19 километров — наиболее протяженный в России и Европе.