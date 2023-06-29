С мясом будет вкуснее. Беру 2 кабачка и немного фарша: намного лучше надоевших голубцов

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Не все знают о том, что кабачки на самом деле являются ягодами, а не овощами. По крайней мере к такому выводу пришли ботаники, изучая данное растение.

Для большинства жителей планеты кабачки привычнее считать овощем, так как они имеют специфические отличия от привычных ягод.

К тому же, ягоды почти невозможно сочетать с мясом и рыбой. Кабачки отлично выполняют функцию гарнира.

Стоит рассказать о том, как приготовить кабачки с мясной начинкой.

Ингредиенты для кабачковых рулетов:

  • кабачки — 2 шт.;
  • фарш — 600 г;
  • риса — 100 г;
  • помидор — шт.;
  • чеснок — зубчик;
  • петрушка — пучок;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сметана — 200 г;
  • кетчуп — 2 ст.л.;
  • вода -100 мл.

Приготовление кабачковых рулетов:

Нарезаем кабачки вдоль тонкими полосками, целые полоски посыпаем солью и оставляем на 10 минут.

С мясом будет вкуснее. Беру 2 кабачка и немного фарша: намного лучше надоевших голубцов

Обрезки кабачков, короткие и выпуклые части превращаем в пюре при помощи блендера.

Соединяем фарш с кабачковой кашицей, также высыпаем туда отваренный рис. Измельчаем в мясную массу помидор, натираем его через терку.

В массу пропускаем зубчик чеснока, кладем нашинкованную петрушку, солим и тщательно перемешиваем руками. Формируем из мясной массы небольшие котлеты.

Выливаем сок из-под кабачковых полосок. На конец каждой полоски кладем по мясной котлете, сворачиваем в рулет.

Выкладываем рулеты в форму для запекания. Для соуса смешиваем сметану с кетчупом, заливаем смесь водой.

С мясом будет вкуснее. Беру 2 кабачка и немного фарша: намного лучше надоевших голубцов

Выливаем сметанный соус в форму с рулетами, выпекаем их при 180 градусах полчаса.

С мясом будет вкуснее. Беру 2 кабачка и немного фарша: намного лучше надоевших голубцов

С мясом будет вкуснее. Беру 2 кабачка и немного фарша: намного лучше надоевших голубцов

Вместо духовки для приготовления рулетов можно использовать сковороду, обжаривать требуется до золотистой корочки с обеих сторон.

Получается отменная замена голубцам.

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