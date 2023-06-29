С мясом будет вкуснее. Беру 2 кабачка и немного фарша: намного лучше надоевших голубцов

Не все знают о том, что кабачки на самом деле являются ягодами, а не овощами. По крайней мере к такому выводу пришли ботаники, изучая данное растение.
Для большинства жителей планеты кабачки привычнее считать овощем, так как они имеют специфические отличия от привычных ягод.
К тому же, ягоды почти невозможно сочетать с мясом и рыбой. Кабачки отлично выполняют функцию гарнира.
Стоит рассказать о том, как приготовить кабачки с мясной начинкой.
Ингредиенты для кабачковых рулетов:
- кабачки — 2 шт.;
- фарш — 600 г;
- риса — 100 г;
- помидор — шт.;
- чеснок — зубчик;
- петрушка — пучок;
- соль — ½ ч. л.;
- сметана — 200 г;
- кетчуп — 2 ст.л.;
- вода -100 мл.
Приготовление кабачковых рулетов:
Нарезаем кабачки вдоль тонкими полосками, целые полоски посыпаем солью и оставляем на 10 минут.
Обрезки кабачков, короткие и выпуклые части превращаем в пюре при помощи блендера.
Соединяем фарш с кабачковой кашицей, также высыпаем туда отваренный рис. Измельчаем в мясную массу помидор, натираем его через терку.
В массу пропускаем зубчик чеснока, кладем нашинкованную петрушку, солим и тщательно перемешиваем руками. Формируем из мясной массы небольшие котлеты.
Выливаем сок из-под кабачковых полосок. На конец каждой полоски кладем по мясной котлете, сворачиваем в рулет.
Выкладываем рулеты в форму для запекания. Для соуса смешиваем сметану с кетчупом, заливаем смесь водой.
Выливаем сметанный соус в форму с рулетами, выпекаем их при 180 градусах полчаса.
Вместо духовки для приготовления рулетов можно использовать сковороду, обжаривать требуется до золотистой корочки с обеих сторон.
Получается отменная замена голубцам.