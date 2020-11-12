С начала года музеи Крыма посетили около трех млн человек

Музеи Крыма в этом году посетили около трех миллионов человек, передает Крыминформ со ссылкой на министра культуры РК Арину Новосельскую.

Евгений Петросян поделился эмоциями от увиденного в Ялте дом-музея Чехова Она уточнила, что до 15 октября в Крыму было тепло и было много туристов.

«Даже с учетом пандемии все равно у нас очень много туристов посетили музейный учреждения. У нас были ограничения – по 10 человек в группе. Мы уменьшили проходимость, но цифра подходит к трем млн человек», – сообщила Новосельская.