С начала года трафик через Крымский мост вырос почти на четверть

Около миллиона авто проехало по Крымскому мосту с начала года, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2020 года, передает пресс-служба федерального казённого учреждения «Упрдор «Тамань».

Крымский мост не будут полностью перекрывать во время учений «С начала текущего года почти миллион автомобилистов воспользовались транспортным переходом через Керченский пролив, что на 22% превышает аналогичные показатели прошлого года», – уточняется в сообщении.

Всего после открытия Крымского моста по нему проехало 14 млн автомобилей.