С начала года в Крыму произошло более 2700 пожаров

В Крыму с начала года зарегистрировано более 2700 пожаров, в результате которых погибли 73 человека (на 17,98% меньше, чем в 2020 году), передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике со ссылкой на министра ЧС РК Сергея Садаклиева.

В Севастополе два часа тушили пожар в двухэтажном доме «Всего сначала 2021 года на территории республики зарегистрировано 2705 пожаров. Из них 1337 — техногенного характера (жилой сектор, автотранспорт, пожары на объектах и др.), 1368 пожаров на открытой территории: из них 722 – связанных с возгоранием травянистой растительности и 646 – с возгоранием мусора», — уточнил он.

Также в регионе произошел 21 лесной пожар.