С начала мая Чернореченское водохранилище потеряло 4,5 млн кубов воды

За два минувших месяца Чернореченское водохранилище, питающее Севастополь, потеряло 7% своего объема, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на департамент городского хозяйства Севастополя.

В Крым придет аномальная жара — МЧС Отмечается, что в конце июня — начале июля наполняемость Чернореченского водохранилища составила 30,112 млн. кубометров. По сравнению с данными на начало мая, водохранилище потеряло 4,5 млн. кубометров воды.

«Неприкосновенный запас водохранилища составляет семь миллионов кубометров», — уточнили в департаменте.