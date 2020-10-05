С начала пандемии в Крыму зарегистрировано более 5000 случаев COVID-19

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму зарегистрировано 105 случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Более половины случаев заражения были выявлены при обращении за медицинской помощью — 73. Еще 20 человек с COVID-19 были обнаружены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. 11 случаев выявлены при скрининге здорового населения, один случай завозной с территории Украины.

С начала года в Крыму зарегистрировано 5063 случая COVID-19. Выздоровевших за весь период – 3008 человек.