С одним особым ингредиентом. Как приготовить салат из спаржи

Кончики я немного обрезал, как и тонкую кожицу, которая мешает наслаждаться приятным сладким вкусом, напоминающим молодой зеленый горошек.
Главное в салате заправка, поэтому я делюсь своей находкой!
Малиновая заправка:
- 15 г малинового уксуса
- 30 г зерновой горчицы
- 25 г меда
- 100 г подсолнечного масла
- 15 г масла жареного кунжута
- 2 г соли
Все, кроме масла, смешать венчиком, а затем тоненькой струйкой добавлять масло, интенсивно помешивая соус. Кстати, такая заправка может стоять в холодильнике несколько недель.
Если не нашли малиновый уксус (а я советую это сделать), можно взять винный, а в рецепт добавить пюре свежемороженой малины.
Сам салат собирать можно из чего у вас есть:
— спаржа
— зеленый горошек («лепестки»)
— томаты
— красный лук
— болгарский перец
— жареный фундук
— зелень петрушки или кинзы
По желанию добавляйте пармезан или меняйте ингредиенты на запеченный батат, молодую морковь, топинамбур или даже молодую свеклу, добавляйте больше листьев салатов — фантазируйте! И непременно попробуйте малиновый уксус — он сделает ваши салаты просто невероятными.