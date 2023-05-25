С одним особым ингредиентом. Как приготовить салат из спаржи

Главное в этом салате — заправка Спаржа — полезная и вкусная даже сырой, особенно, это касается фиолетового сорта. Она очень богата витаминами и минералами, поэтому лучше всего сделать из сырой спаржи салат.

Кончики я немного обрезал, как и тонкую кожицу, которая мешает наслаждаться приятным сладким вкусом, напоминающим молодой зеленый горошек.

Главное в салате заправка, поэтому я делюсь своей находкой!

Малиновая заправка:

15 г малинового уксуса

30 г зерновой горчицы

25 г меда

100 г подсолнечного масла

15 г масла жареного кунжута

2 г соли

Все, кроме масла, смешать венчиком, а затем тоненькой струйкой добавлять масло, интенсивно помешивая соус. Кстати, такая заправка может стоять в холодильнике несколько недель.

Если не нашли малиновый уксус (а я советую это сделать), можно взять винный, а в рецепт добавить пюре свежемороженой малины.

Сам салат собирать можно из чего у вас есть:

— спаржа

— зеленый горошек («лепестки»)

— томаты

— красный лук

— болгарский перец

— жареный фундук

— зелень петрушки или кинзы

По желанию добавляйте пармезан или меняйте ингредиенты на запеченный батат, молодую морковь, топинамбур или даже молодую свеклу, добавляйте больше листьев салатов — фантазируйте! И непременно попробуйте малиновый уксус — он сделает ваши салаты просто невероятными.