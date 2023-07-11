С особой начинкой. Как приготовить картофель кумпир

Інгредієнти:
- Велика картопля — 1 шт.
- Вершкове масло — 1 ч. л.
- Сир — 50 г
- Кукурудза — за смаком
- Ковбаски — за смаком
- Бекон смажений — за смаком
- Зелень
- Йогурт — 2 ст. л.
- Маринований огірок — 30 г
- Кріп — 5 г
- Сіль — за смаком
Приготування:
1. Картоплю запікаємо у фользі приблизно 2 години при 180 °C.
2. До йогурту додаємо нарізані огірки, кріп та сіль, перемішуємо інгредієнти.
3. З гарячої картоплі обережно дістаємо та прибираємо середину. Додаємо до картоплі масло та сир, робимо ніжне пюре з суміші.
4. Пюре повертаємо в основну частину картоплі, поливаємо все це соусом та додаємо в середину бекон, ковбаски, кукурудзу та натертий сир.
5. Запікаємо картоплю ще 5 хвилин при 180 °C.
Текст публікується з дозволу автора
Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу
Більше блогів тут