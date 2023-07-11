С особой начинкой. Как приготовить картофель кумпир

Это популярное турецкое блюдо Як щодо турецького фастфуду під назвою кумпір, а тобто фаршированої запеченої картоплі? Готуватимемо щось схоже на картоплю в мундирі, але з особливою, смачнючою начинкою!

Інгредієнти:

Велика картопля — 1 шт.

Вершкове масло — 1 ч. л.

Сир — 50 г

Кукурудза — за смаком

Ковбаски — за смаком

Бекон смажений — за смаком

Зелень

Йогурт — 2 ст. л.

Маринований огірок — 30 г

Кріп — 5 г

Сіль — за смаком

Приготування:

1. Картоплю запікаємо у фользі приблизно 2 години при 180 °C.

2. До йогурту додаємо нарізані огірки, кріп та сіль, перемішуємо інгредієнти.

3. З гарячої картоплі обережно дістаємо та прибираємо середину. Додаємо до картоплі масло та сир, робимо ніжне пюре з суміші.

4. Пюре повертаємо в основну частину картоплі, поливаємо все це соусом та додаємо в середину бекон, ковбаски, кукурудзу та натертий сир.

5. Запікаємо картоплю ще 5 хвилин при 180 °C.

Текст публікується з дозволу автора

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