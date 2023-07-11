С особой начинкой. Как приготовить картофель кумпир

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Это популярное турецкое блюдо

Як щодо турецького фастфуду під назвою кумпір, а тобто фаршированої запеченої картоплі? Готуватимемо щось схоже на картоплю в мундирі, але з особливою, смачнючою начинкою!

Інгредієнти:

  • Велика картопля — 1 шт.
  • Вершкове масло — 1 ч. л.
  • Сир — 50 г
  • Кукурудза — за смаком
  • Ковбаски — за смаком
  • Бекон смажений — за смаком
  • Зелень
  • Йогурт — 2 ст. л.
  • Маринований огірок — 30 г
  • Кріп — 5 г
  • Сіль — за смаком

Приготування:

1. Картоплю запікаємо у фользі приблизно 2 години при 180 °C.

2. До йогурту додаємо нарізані огірки, кріп та сіль, перемішуємо інгредієнти.

3. З гарячої картоплі обережно дістаємо та прибираємо середину. Додаємо до картоплі масло та сир, робимо ніжне пюре з суміші.

4. Пюре повертаємо в основну частину картоплі, поливаємо все це соусом та додаємо в середину бекон, ковбаски, кукурудзу та натертий сир.

5. Запікаємо картоплю ще 5 хвилин при 180 °C.

Текст публікується з дозволу автора

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