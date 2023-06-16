С сыром и курицей. Топ-5 простых и дешевых блюд из лаваша

Тонкий и вкусный лаваш это отличная основа для простых блюд, которые можно приготовить и на завтрак, и на ужин, и просто взять с собой на пикник.

Лаваш – это находка для тех, кто любит готовить вкусные и некалорийные блюда, но не готов слишком много времени проводить на кухне. Из лаваша можно приготовить буквально, что угодно – даже десерт, но эти пять блюд не потребуют от вас материальных затрат и приготовить их можно очень быстро из минимального набора продуктов.

Конвертики из лаваша

Ингредиенты:

Лаваш (квадратный или прямоугольный) — 200 гр.

Творог (от 1%) — 300 гр.

Один свежий помидор

Твердый сыр — 120 гр.

Одно яйцо

Соль, зелень и зеленый лук

Перемешайте в миске творог, помидор, порезанный кубиками и натертый на терке сыр. Добавьте сырое яйцо и мелко порезанную зелень – перемешайте. Лаваш порежьте на квадраты из которые потом будет удобно сложить конвертики прямоугольной или треугольной формы. В каждую выкладываем начинку и заворачиваем так, чтобы начинка была спрятана внутри. Готовые конвертики поджариваем на сковороде или в гриле.

Лаваш, запеченный с сыром

Ингредиенты:

Лаваш квадратной формы — 2 шт.

Твердый сыр — 250 гр.

Один помидор

Один сладкий перец

Немного перца чили, зелень, соль и перец

Перемешайте в миске натертый на крупной терке сыр, зелень, перчик чили и мелко порезанные сладкий перец и помидор. Кожицу с помидора можете предварительно снять. Посолите и поперчите. Лаваш порежьте на порционные квадраты. Полученную начинку разложите по лавашу, сверните аккуратные рулетики. Запекайте лаваш с начинкой на гриль-сковороде.

Чипсы из лаваша

Ингредиенты:

Один лист лаваша

Твердый сыр — 30 гр.

Оливковое масло

Чеснок и укроп

Нарезаем ножницами лаваш на треугольники или квадраты. Мелко режем укроп и давим чеснок в чеснокодавилке. Натираем сыр на мелкой терке. Делаем ароматный соус для чипсов. Смешиваем оливковое масло, нарезанный укроп, измельченный чеснок, соль и перец (если любите). Хорошо перемешиваем. К слову, этот соус, которым будут смазывать будущие чипсы, можно приготовить с любыми ароматными специями по вашему вкусу, а оливковое масло можно заменить на сметану, или томатный соус. Застилаем противень пергаментом для выпечки, раскладываем подготовленные куски лаваша. Смазываем каждый кусочек лаваша ароматным чесночным соусом силиконовой кисточкой. Посыпаем чипсы натертым сыром. Ставим противень в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем, пока чипсы не зарумянятся и не станут золотистыми. Обычно это занимает не более пяти минут.

Пицца из лаваша на сковороде

Ингредиенты:

Лаваш тонкий (лучше круглый) — 1 шт.

Два яйца

Ветчина, колбаса или любое готовое мясо

Один помидор

Сыр твердый – 50 гр.

Соль, перец, паприка, масло растительное

Взбиваем яйца с солью, перцем и паприкой. Выливаем яичную смесь на прогретую с маслом сковороду. Сразу же закрываем яичный слой кружком из лаваша и жарим, пока яйца не будут готовы. Аккуратно переворачиваем будущую пиццу и кладем сверху мясо и помидор, порезанный кружками. Посыпаем натертым сыром, накрываем крышкой и готовим еще несколько минут, пока сыр не расплавится.

Рулет из лаваша с курицей и фетой

Ингредиенты:

Лаваш – 1 лист

Куриное филе – 120 гр.

Фета – 150 гр.

Один помидор

Петрушка – 0.5 пучка

Два зубчика чеснока

Отварите куриное филе до готовности и пропустите через мясорубку. Разомните фету вилкой и смешайте с фаршем из филе. Добавьте специи, какие любите, и давленый чеснок. Перемешайте с мелко нарезанной петрушкой и помидором. Выложите начинку на лаваш, сверните в тугой рулет и заверните в пленку. Отправьте рулет в холодильник минимум на полчаса. Перед подачей нарежьте на порции.