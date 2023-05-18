С таким пирогом и торта не надо. Готова печь его 7 дней в неделю

Впервые люди узнали о персиках в Китае. Археологи обнаружили самые древние косточки этого фрукта недалеко от современного Шанхая.

Азиаты сильно любят персики, поэтому готовят с этим фруктом много интересных блюд. Например, сладкая выпечка японцев и китайцев по большей части сделана с персиковой начинкой.

Любовь к фрукту передалась в Европу и на Восток. Поэтому до сих пор пироги с персиками весьма актуальны в пекарнях Франции и Германии.

В нашей стране к персикам не питают столь сильной любви. Однако, стоит все же приготовить сладкий пирог с персиками.

Ингредиенты для персикового пирога:

мука — 130 г;

миндаль — 20 г;

сахар — 125 г;

сметана — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

персики — 300 г;

сливочное масло — 100 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

яйца — 3 шт.

Приготовление персикового пирога:

В миске соединяем мягкое сливочное масло и 100 грамм сахарного песка, взбиваем до однородности миксером. В полученную массу высыпаем ванильный сахар,повторно взбиваем.

Каждое яйцо отдельно добавляем в сливочную массу, взбиваем до полного смешения. Смешиваем муку с разрыхлителем, просеиваем в сливочную массу.

Для замеса мягкого и нежного теста нужно тщательно взбить миксером ингредиенты. Форму для выпечки смазываем растительным маслом, выкладываем на дно тесто и выравниваем по поверхности.

Персики нужно нарезать тонкими дольками и положить красивым узором на поверхность теста.

Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов, выпекаем пирог 35 минут.

В это время надо смешать сметану с сахаром. После приготовления данным кремом требуется покрыть верхушку пирога.

Миндаль нужно измельчить до состояния крошки и посыпать на пирог.

Стоит подождать, пока пирог остынет, а затем вынуть из формы. Для этого вида выпечки подойдут даже консервированные персики.