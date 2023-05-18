С таким пирогом и торта не надо. Готова печь его 7 дней в неделю

Впервые люди узнали о персиках в Китае. Археологи обнаружили самые древние косточки этого фрукта недалеко от современного Шанхая.
Азиаты сильно любят персики, поэтому готовят с этим фруктом много интересных блюд. Например, сладкая выпечка японцев и китайцев по большей части сделана с персиковой начинкой.
Любовь к фрукту передалась в Европу и на Восток. Поэтому до сих пор пироги с персиками весьма актуальны в пекарнях Франции и Германии.
В нашей стране к персикам не питают столь сильной любви. Однако, стоит все же приготовить сладкий пирог с персиками.
Ингредиенты для персикового пирога:
- мука — 130 г;
- миндаль — 20 г;
- сахар — 125 г;
- сметана — 100 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- персики — 300 г;
- сливочное масло — 100 г;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- яйца — 3 шт.
Приготовление персикового пирога:
В миске соединяем мягкое сливочное масло и 100 грамм сахарного песка, взбиваем до однородности миксером. В полученную массу высыпаем ванильный сахар,повторно взбиваем.
Каждое яйцо отдельно добавляем в сливочную массу, взбиваем до полного смешения. Смешиваем муку с разрыхлителем, просеиваем в сливочную массу.
Для замеса мягкого и нежного теста нужно тщательно взбить миксером ингредиенты. Форму для выпечки смазываем растительным маслом, выкладываем на дно тесто и выравниваем по поверхности.
Персики нужно нарезать тонкими дольками и положить красивым узором на поверхность теста.
Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов, выпекаем пирог 35 минут.
В это время надо смешать сметану с сахаром. После приготовления данным кремом требуется покрыть верхушку пирога.
Миндаль нужно измельчить до состояния крошки и посыпать на пирог.
Стоит подождать, пока пирог остынет, а затем вынуть из формы. Для этого вида выпечки подойдут даже консервированные персики.