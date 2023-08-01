С такими кабачками и мяса не надо. Вкусное блюдо за 10 минут: готовлю и гостей удивляю

Блюда из кабачков обязательно надо готовить в летний сезон. Это источник витамина С, который необходим для организма. К тому же, летом можно получить мягкие и сочные кабачки с грядки. Это намного лучше, нежели осенние и зимние запасы кабачков в магазинах.
Приготовить из этого овоща получится довольно много блюд. Например, салаты, лепешки и даже оладьи. Однако, большей популярностью пользуются кабачковые закуски. Расскажем про приготовление сырных кабачков.
Ингредиенты для сырных кабачков:
- кабачки — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- мука — 50 г;
- сыр — 150 г.
Приготовление сырных кабачков:
Удаляем плодоножки кабачков, нарезаем на небольшие кружочки толщиной около пары см. Каждый кружок кабачка делим по толщине, но не разрезаем полностью.
Яйца взбиваем с солью в отдельной миске. Натираем мелко сыр, в плоскую тарелку высыпаем муку.
В деление кружочка выкладываем сыр.
В сковороде разогреваем растительное масло. Окунаем каждый конвертик из кабачка в муку, а затем в яичную массу.
Выкладываем кабачки на сковороду, обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.
В результате получается отменное блюдо из кабачков.
Оно готовится за 10 минут, подходит в качестве закуски.