С такими кабачками и мяса не надо. Вкусное блюдо за 10 минут: готовлю и гостей удивляю

Блюда из кабачков обязательно надо готовить в летний сезон. Это источник витамина С, который необходим для организма. К тому же, летом можно получить мягкие и сочные кабачки с грядки. Это намного лучше, нежели осенние и зимние запасы кабачков в магазинах.

Приготовить из этого овоща получится довольно много блюд. Например, салаты, лепешки и даже оладьи. Однако, большей популярностью пользуются кабачковые закуски. Расскажем про приготовление сырных кабачков.

Ингредиенты для сырных кабачков:

кабачки — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

мука — 50 г;

сыр — 150 г.

Приготовление сырных кабачков:

Удаляем плодоножки кабачков, нарезаем на небольшие кружочки толщиной около пары см. Каждый кружок кабачка делим по толщине, но не разрезаем полностью.

Яйца взбиваем с солью в отдельной миске. Натираем мелко сыр, в плоскую тарелку высыпаем муку.

В деление кружочка выкладываем сыр.

В сковороде разогреваем растительное масло. Окунаем каждый конвертик из кабачка в муку, а затем в яичную массу.

Выкладываем кабачки на сковороду, обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.

В результате получается отменное блюдо из кабачков.

Оно готовится за 10 минут, подходит в качестве закуски.