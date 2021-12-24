С топливными картами заправка корпоративного автопарка станет легкой и выгодной

Что такое топливная карта и какие преимущества она обеспечивает

Топливная карта — это удобный способ оплаты бензина, дизельного и другого топлива на АЗС. Вместо того, чтобы платить наличными, кредитной картой или чеком, водитель удобно расплачивается топливной картой в кассе. Стоимость топлива фиксируется на счете топливной карты. Затем владелец счета (обычно компания) регулярно получает счет за топливо, которое было добавлено к этому счету.

Некоторые топливные карты также можно использовать для оплаты технического обслуживания транспортных средств, расходов и других расходов, если владелец счета установил это, подробно смотрите в статье о топливных картах.

Топливные карты — это не только удобный способ оплаты заправки, они также предлагают исчерпывающие отчеты о расходе топлива — например, где, кто и сколько. Получайте оповещения в режиме реального времени и настраивайте элементы управления покупками, чтобы держать вас в курсе всех деловых расходов.

Для бизнес-клиентов

Топливная карта для автопарков может позволить вам значительно сократить расходы на топливо, что открывает возможности для инвестиций в улучшение и развитие вашего автопарка.

Вы можете настроить свой счет по своему усмотрению в соответствии с вашими потребностями, что снижает административную нагрузку. Более простые счета за топливо легче анализировать и оплачивать.

Топливная карта обеспечивает эффективность вашего автопарка за счет использования самых современных средств контроля и управления, которые помогут вам следить за расходами на топливо и сократить объем вашей бухгалтерской работы.

Вся информация доступна в личном кабинете и неважно, какое количество автомобилей в вашем автопарке, 5 или целая сотня автомобилей.

Функции безопасности сообщают вам о любых необычных действиях в вашей учетной записи, что существенно повышает безопасность вашего бизнеса и водителей.

Где бы вы не находились, благодаря повсеместной сети автозаправок ваши водители всегда могут заправиться без проблем.

Для малого бизнеса

Топливная карта предлагает множество преимуществ особенно для небольших компаний, от выгодных предложений по топливу до снижения эксплуатационных расходов и увеличению денежного потока.

Подайте заявку на получение топливной карты, чтобы получить предложения на более низкие цены на топливо для вашего автопарка.

С учетом ваших расходов на топливо, перечисленных в консолидированном счете-фактуре, вы будете тратить меньше времени на административные задачи, следовательно сможете сосредоточиться на развитии своего бизнеса и обслуживании своих клиентов.