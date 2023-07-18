Рецепты С вашей грядки в банки: сохраняем маринованные помидоры с чесноком на зиму По Admin - 18 июля, 2023 0 50 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Помидоры маринованные с чесноком – невероятная закуска и гарнир. Это классическое сочетание летних вкусов, которое должно быть в вашей кладовке. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Пикантный маринад, помидоры и чеснок – именно тот вкус, который приходит в голову при упоминании о консервации из томатов. Этот простой в приготовлении рецепт подарит неземное удовольствие. Интересно Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок Рецепт помидоров маринованных с чесноком Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 45 миллилитров уксуса; – 20 грамм сахара; – 15 грамм соли; – 1 килограмм помидоров; – 100 грамм чеснока; – 200 грамм лука; – специи: душистый перец, лавровый лист, горчица в зернах. Приготовление: На дно банки положите лавровый лист, горчицу и зелень. Лук и чеснок очистите и нарежьте ломтиками. Бросьте все это в банке. Помидоры промойте и выложите в банку так, чтобы осталось немного места. В кастрюле вскипятите 1,5 литра воды, добавьте сахар, соль и уксус. Прокипятите. Остудите рассол и залейте помидоры. Пастеризуй банки с помидорами 4 минуты. В компанию к помидорам приготовьте огурцы с кетчупом на зиму. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Даже свекровь попросит рецепт: маринованные помидоры с чесноком – рецепт за 30 минутДесерт с нектаринами в бокале – смотрится роскошно, съедается быстроДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутЛегко и быстро – рецепт варенья из розыДва ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиков