С вашей грядки в банки: сохраняем маринованные помидоры с чесноком на зиму

Помидоры маринованные с чесноком – невероятная закуска и гарнир. Это классическое сочетание летних вкусов, которое должно быть в вашей кладовке.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Пикантный маринад, помидоры и чеснок – именно тот вкус, который приходит в голову при упоминании о консервации из томатов. Этот простой в приготовлении рецепт подарит неземное удовольствие.

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Рецепт помидоров маринованных с чесноком

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 45 миллилитров уксуса;

– 20 грамм сахара;

– 15 грамм соли;

– 1 килограмм помидоров;

– 100 грамм чеснока;

– 200 грамм лука;

– специи: душистый перец, лавровый лист, горчица в зернах.

Приготовление:

На дно банки положите лавровый лист, горчицу и зелень.

Лук и чеснок очистите и нарежьте ломтиками. Бросьте все это в банке.

Помидоры промойте и выложите в банку так, чтобы осталось немного места.

В кастрюле вскипятите 1,5 литра воды, добавьте сахар, соль и уксус. Прокипятите.

Остудите рассол и залейте помидоры.

Пастеризуй банки с помидорами 4 минуты.

В компанию к помидорам приготовьте огурцы с кетчупом на зиму.