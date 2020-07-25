С заботой о спортсменах. 50-метровый открытый бассейн появится в Алуште

ГК «СЕАН» работает на рынке проектирования, строительства и поставки оборудования для SPA-отелей, Wellness центров, аквапарков, горно-климатических комплексов, санаторно-курортных и водноспортивных комплексов мирового уровня с 2000 года. В каждом из реализованных проектов мы применили инновационные инженерные решения, в том числе, на основе собственных уникальных запатентованных разработок. В работе используем только профессиональное оборудование, самые современные и качественные материалы.

Начало положено

В СК «Крымский» в городе Алушта в 2019 году, началось возведения уникального комплекса, включая строительство 50 метрового открытого, универсального бассейна, для спортивного, синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду, который соответствует всем требованиям FINA (международная федерация плавания), что даёт возможность для проведения международных соревнований.

Отели Крыма с 15 июня смогут принимать внутренних туристов — Аксенов В 2017 году ведущие инженеры и руководители ГК СЕАН, обладающие опытом в реализации проектов высокого уровня сложности, и имеющие по итогам 2020 года на своём счету уже выполненные объекты в Крыму, спроектировали данный спортивный комплекс.