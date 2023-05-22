С запеченной говядиной и домашним майонезом. Как приготовить идеальный сэндвич

В идеальном сэндвиче есть карамелизированный лук Коли мені страшно і сумно вночі, я прокидаюся, доначу на ЗСУ і готую щось таке, що зробить мені добре. Наприклад оцей богічний сендвіч. Тримайте рецепт. Почнемо з того, шо нам треба домашній майонез. Ну бо ніякий інший не дасть такий смак. Візьміть 1 жовток, 125−150 мл соняшникової олії, 10 г не гострої гірчиці, 1 ст. л. лимонного соку і 1 дрібку солі. Жовток з гірчицею трохи збийте вінчиком, додайте сік лимона, сіль, ще раз збийте. І так дуже повільно вливайте соняшникову олію, постійно збиваючи соус. Добре розмішайте, він має бути однорідним.

В ідеальному сендвічі є карамелізована цибуля. Тоді вам буде прямо дуже добре. 500 г ріпчастої цибулі почистьте, наріжте кубиком і смажте на розігрітій пательні з 1 ст. л. олії. Вогонь має бути невеликий, щоб цибуля стала м’якою. Тоді додайте 1 ст. л. яблучного оцту і готуйте далі 10−15 хвилин. Додайте 150 г цукру, перемішайте, готуйте пару хвилин, поки розчиниться. Додайте ще 100 г меду і перемішайте. Готуйте, поки цибуля не стане такого коричнуватого відтінку. От тепер кайф.

Змішайте 4 ст. л. цього прекрасного майонезу, 2 ст. л. карамелізованої цибулі, ½ ст. л. нарізаної зеленої цибулі, 1 ч. л. сухого часнику, 2 ч. л. вустерширського соусу, дрібку солі і перцю. Ви тут вже заплуталися? То просто збережіть пост і підглядайте, коли будете готувати.

М’ясо для сендвіча ми запечемо. Візьміть десь 800 г яловичини (я використовував внутрішню частину стегна, як на мене, вона ідеально підходить), посоліть і поперчіть, полийте 50 мл вустерширського соусу і викладіть в форму на нарізані овочі (1−2 цибулини, головку часнику, 1−2 морквини). Розігрійте духовку на 230 градусів і запікайте яловичину 15 хвилин. Зменште вогонь до 160 градусів і запікайте ще 20−30 хвилин. Виймайте з духовки і дайте йому десь 20 хвилин охолонути.

Хліб (або багет) розріжте на скибочки та підсмажте на розігрітій сковорідці з вершковим маслом. Змастіть хліб майонезно-цибулевим соусом, викладіть на одну скибочку тоненько нарізане м’ясо і накрийте 2 скибочкою. Стискайте цей сендвіч в руках і кусайте так, ніби ніхто не бачить, а соус не розтікається по пальцях. І от ви вже не згадаєте, про що ми там спочатку говорили.

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Текст публікується з дозволу автора

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