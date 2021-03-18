С засухой помогут справиться летний паводок и строение водозаборов – КФУ

Летний максимум осадков поможет улучшить ситуацию с водой в Симферопольском водохранилище, а также возобновить работу родников, которые из-за засухи прекратили функционировать. Об этом сообщил доцент кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии КФУ Геннадий Амеличев, передает пресс-служба вуза.

Для решения проблем с водоснабжением Крыма власти РФ выделят 2,1 млрд руб. «В среднем 500 мм осадков выпадает в нашем районе за год. В прошедшем году выпало около 380 мм, поэтому несколько родников просто высохли. Снег, который сейчас лежит в горах, даст какой-то объём воды, но в связи с прошлогодней засухой наше водохранилище особо не заполнится, будет отлично, если на половину», – рассказал Геннадий Амеличев.

По мнению специалиста, решить проблему с обеспечением водой крупных городов Крыма помогли бы водозаборы.