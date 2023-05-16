Садовод объяснила, почему картофель бывает цветным

Иногда на рынках можно увидеть картофель необычного цвета: пурпурного, красного, черного. Что влияет на окрас овоща и безопасен ли он?

Садовод Анна Борисова объяснила, что яркие и необычные цвета картофеля получаются не из-за красителей и химикатов. Окрас овоща обусловлен результатом работы селекционеров, которые на протяжении многих лет скрещивали различные культурные сорта картофеля с его дикорастущими видами.

По словам специалиста, насыщенный цвет мякоти объясняется высоким содержанием пигментов-антоцианов, поэтому такой овощ считается очень полезным.

В беседе с изданием «Вечерня Москва» Анна Борисова отметила, что антоцианы оказывают антиоксидантное действие на организм, подавляя негативное влияние свободных радикалов. Кроме того, ярко окрашенный картофель содержит много каротина, который благоприятно влияет на работу и здоровье желудка, а также обеспечивает крепкую память.

«Цветной картофель можно готовить в любом виде. Красиво смотрится цветное пюре. А вот если закинуть такие клубни в суп, бульон получится темным. Мой любимый картофель сорта „вителот“ — у него фиолетовая мякоть. Не менее интересны и сорта с синей и черной кожурой. Хоть и мякоть у них белая. Среди таких сортов я бы отметила „василек“, „ голубой Дунай“ и „цыганку“», — поделилась советом специалист.

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