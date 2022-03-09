Садоводы Юхариной балки возмущены разрастающейся стихийной свалкой на территории СНТ

В течение продолжительного времени садоводы одного из микрорайонов Юхариной балки обращались к городским властям с просьбой восстановить разрушенное дорожное полотно. Осенью прошлого года дорога была сделана. Однако теперь представители СНТ вновь бьют тревогу. Вдоль обочины проезжая часть буквально зарастает мусором. Образовавшаяся свалка обретает гигантский масштаб.

ЛЮДМИЛА ХРУСТАЛЁВА, председатель городской ассоциации садоводов Севастополя: «Когда делали дорогу, до такой степени мусора, до такой степени грязи и, простите, гадости здесь не было. Было намного чище. На сегодняшний день возмущению садоводов нет предела. Я думаю, пройдут праздники, 8 и 9 марта, и садоводы мобилизуются и будут писать и в прокуратуру, будут в Российскую Федерацию обращаться, чтобы прекратили, потому что вывоз мусора – это и «Мрия», и откуда только можно эти грунты завезены».

По словам Людмилы Хрусталёвой, грунт и прочий мусор завозится на территорию Юхариной балки регулярно и в огромных количествах. Эта территория находится в ведении регионального отделения ДОСААФ России.

ЛЮДМИЛА ХРУСТАЛЁВА, председатель городской ассоциации садоводов Севастополя: «И вот это будет на совести ДОСААФа. Правительство Севастополя должно вплотную заняться ликвидацией этой мусорной свалки, которая длится где-то полтора-два километра вдоль новой дороги, на которую не нарадуются садоводы. Это всё портит жизнь однозначно, потому что неудобства, некрасиво. И, я думаю, что садоводы не успокоятся».

В районе Юхариной балки находится более 13 садовых товариществ, здесь проживает большое количество севастопольцев-садоводов.

ГЕННАДИЙ АМЕЛИН, председатель СНТ «Кипарис»: «Не сегодня – завтра по психологии любого человека здесь начнут бросать шины, банки, склянки. И в конечном итоге всё это превратится в хаос. Я призываю и общественность, призываю и наше руководство, чтобы приняли жёсткие меры, чтобы этот хаос, который здесь устроили за последний год, ведь такого здесь раньше не было, чтобы это всё привели в соответствующий вид».