Садовые товарищества Севастополя задолжали более 10 млн рублей за электроэнергию

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Жители садовых товариществ Севастополя задолжали 10,1 млн рублей за электроэнергию. Данные приводит пресс-служба ООО «Севэнергосбыт» на 1 октября этого года.

Первое место в списке должников занимает ТСН «Родник», который недоплатил за свет 2,7 млн рублей, второе – «СНТ «Горный» с общим долгом в 2,2 млн рублей.

В «Севэнергосбыте» считают, что причина появления долгов – это не только несвоевременная оплата электроэнергии собственниками земельных участков, но и нецелевое расходование средств товариществами.

«Кроме того, если в СНТ нет единства по управлению имуществом, имеют место конфликты, то это также не способствует ни платежной дисциплине по расчетам дачников с товариществом, ни его платежеспособности перед поставщиком энергоресурса», — уточняет пресс-служба.

Бывший лидер по неуплате за электроэнергию ТСН СНТ «Скиф» после смены председателя активно рассчитывается с долгами. Еще в августе его долг составлял 1 млн рублей, а сейчас – менее 200 тыс. рублей.

«Севэнергосбыт» призывает садовые товарищества погасить долги.