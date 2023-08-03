Моя подруга очень любит выпечку и часто готовит что-то вкусненькое для мужа. А еще она фотографирует свои произведения и делится этими чудесными фото в соцсети. Как-то одно ее фото меня очень привлекло. Это были сахарные рулетики. Они выглядели просто великолепно, и сразу же захотелось их попробовать.

Подруга с радостью поделилась рецептом, причем заметила, что делаются рулетики просто и быстро. Это отличный вариант, когда хочется чего-то сладкого, а времени, как всегда, мало. А еще мне понравилось то, что дрожжевое тесто можно использовать сразу же после замеса. Делюсь этим рецептом с вами.

Как приготовить простые сахарные рулетики

Подруга, имея опыт приготовления, подметила, что сливочное масло и яйца нужно заранее достать из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры. Тогда выпечка с сахаром получится намного лучше.

Ингредиенты

Яйцо2 шт. Сливочное масло140 г Сахар80 г Дрожжи15 г Молоко60 мл Пшеничная мука360 г Ванильный сахар10 г Соль по вкусу

Приготовление

Пока яйца с маслом нагреваются, смешиваем в миске дрожжи, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. муки и теплое молоко. Хорошенько всё перемешиваем, чтобы масса стала однородной и ставим в теплое место примерно на 10 минут.Теперь в другой емкости смешиваем ваниль, сахар, соль и размягченное сливочное масло. Очень удобно взбить всё это миксером в течение 3 минут. Затем добавляем в эту смесь яйца, сначала одно, а потом второе. Затем соединяем дрожжевую массу с яйцами и маслом и хорошенько взбиваем миксером в течение одной минуты. Постепенно всыпаем муку и замешиваем мягкое тесто. Накрываем его полотенцем и оставляем примерно на 10 минут.Тесто разделяем на 2 части. Раскатываем каждую часть в тонкий пласт прямоугольной формы, посыпаем сахаром. Можно еще добавить изюм. Разрезаем этот пласт на тонкие полоски, по ширине примерно 5 см, можно и меньше. Скатываем каждую полосочку в рулетик и обмакиваем в сахар. Каждый рулетик выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем в духовке на 180 градусах около 20 минут.

Такие вкусные дрожжевые рулетики можно подавать, после того как они остынут, с ромашковым или каким-либо другим чаем, а также с кофе. Если к вам придут гости, угостите их такой домашней выпечкой. Это намного лучше, чем купить что-то в магазине.