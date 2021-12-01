Сайт севастопольской компании с доменом UA заблокирован за фишинг

Фото: pxhere.com

Сегодня Центробанк России объявил о запуске ускоренной процедуры блокировки мошеннических сайтов. В частности, как отмечается на сайте ЦБ, по новому закону интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у граждан, будут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке.

Новые правила значительно ускорят процедуру, на которую раньше уходило несколько недель. Теперь сайты мошенников будут закрывать в течение двух-трех дней.

В ЦБ отдельно подчеркивают, что под действие нового закона попадут и сайты с иностранными доменами (COM, NET, UK и др.), которые «используются в противоправных целях в финансовой сфере».

Отметим, что в числе заблокированных уже оказался сайт севастопольской компании ssuda, ранее внесенной в так называемый «черный список» регулятора за признаки нелегального кредитора. У компании два сайта, один из которых зарегистрирован в доменной зоне ua. Попытки зайти на этот сайт, и на второй — с доменом ru — ведут на страницу блокировки с пояснением «фишинг».

Напомним, этот термин относится к схеме интернет-мошенничества для получения доступа к конфиденциальным логинам и паролям. Инструменты фишинга – массовая рассылка писем и сообщений с зашитыми с них прямыми ссылками на сайт-двойник известных брендов, органов власти, иных организаций.

«Мошенники маскируются под известные сайты и приложения. Переходить по ссылкам на незнакомые ресурсы может быть опасно: они могут заразить вирусом устройство пользователя. Еще более рискованно открывать такие страницы на смартфоне или планшете, если на них установлены платежные приложения, потому что вирус может перехватывать управление ими, обходить защиту механизмов и получать доступ к банковским данным пользователя», — комментирует заместитель управляющего Отделением Севастополь Центробанка России Александр Гроздев.

С 1 июня текущего года Центральный банк России на своем сайте публикует список компаний с признаками нелегальной деятельности. В разделе Севастополь в нем присутствует 8 организаций, в том числе – две компании с признаками финансовой пирамиды.

В 2020 году Центральным банком РФ была инициирована блокировка 7680 мошеннических сайтов, за три квартала текущего года — 4376. До вступления закона в силу регулятор уже отрабатывал новую схему взаимодействия: сведения о выявленных мошеннических интернет-ресурсах передаются в Генеральную прокуратуру, а она, в свою очередь, направляет требование об их внесудебной блокировке в Роскомнадзор.