Сайт – обязательный атрибут современной компании. Разработка сайтов в Берлине

Как создать собственный сайт

Создать свой веб-сайт и сделать его успешным сегодня не проблема. Надо лишь знать последовательность шагов и инструменты. Изучите эту статью, это наверняка приблизит вас к созданию своего сайта. Узнать подробнее про разработку сайта от специалистов в Берлине вы можете на сайте веб-студии.

1. Начните с планирования

Какие цели у вашего сайта? Очень часто, когда задают клиентам этот вопрос, они не могут ответить. Чтобы сайт стал успешным, его необходимо спланировать, если вам сложно определить цели своего сайта, поставьте приблизительные цели и переходите к следующему этапу. Создавая свой сайт дальше, в процессе вы внесете большое количество корректировок и таким образом доведете начатое до совершенства.

2. Создайте макет

Создайте макет и покажите его друзьям. Вы будете удивлены, как много идей всплывет на поверхность. Ваши друзья и знакомые наверняка оставят комментарии по этому поводу.

Макет сайта дает возможность определить потенциальные проблемы на ранних стадиях создания сайта. Идея макета в том, чтобы представить визуально ваши идеи и до какой-то меры протестировать их. Вы начинаете создавать свой сайт, идея сайта пока у вас в голове, начните сокращать сферу неопределенности. Макет сайта – великолепный инструмент, который вам в этом поможет.

Сделайте набросок иерархии в меню и примерную разметку будущего сайта. Проделав эту работу, позже вы будете экономить ресурсы в связи с меньшими изменениями на более поздних этапах создания вашего сайта.

3. Создайте сами или закажите

Сегодня создать свой веб-сайт самому не очень сложно. Если вы собираетесь создать сайт самостоятельно, рекомендуют обратиться за помощью к системам управления контентом (CMS). Две самые популярные в мире CMS – это wordpress и Joomla. У такого способа создания сайтов есть много преимуществ. Во-первых, сайт будет принадлежать исключительно вам (в отличии от сайтов, сделанных с помощью конструктора либо бесплатного хостинга), это основное преимущество.

Недостаток (если это можно назвать недостатком) такого подхода в том, что вам придется поднапрячься, чтобы разобраться с установкой сайта на хостинг. Немного технических моментов, которые решаются не так сложно. Тем более, администрация хостинга всегда придет к вам на помощь. Если вы совсем новичок, разобраться с этим займет у вас не более шести часов.

Другой способ создать свой сайт – заказать. Здесь возникает вопрос – где заказать? Заказать создание сайта можно у фрилансера и в интернет-агентстве. Только вы должны понимать, что вы будете зависеть от них. Когда сайт развивается, появляется много вопросов, и эти вопросы могут решить только ответственные и квалифицированные люди. Найти хорошее интернет-агентство либо фрилансера не просто.

4. Начните продвигать

Продвижение сайта – это основная работа на первом этапе развития сайта. Какие цели бы перед вами не стояли, продвижение будет отнимать много времени, но отдачи как будто бы не будет. Здесь главное не сдаться. Продолжайте работу над собственным сайтом даже в сложные минуты.

Начните создавать ваш веб-портал прямо сейчас, и через какое-то время веб-сайт начнет приносить вам много положительных эмоций!