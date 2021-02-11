Сакские полицейские раскрыли кражу из почтового отделения

В Сакском районе злоумышленник взломал почтовое отделение. С таким заявление в полицию обратились сотрудники отделения, передает пресс-служба МВД по РК.

Бывший учитель из Ялты похитил у предпринимателей около 200 млн рублей «В ходе осмотра места происшествия было установлено, что неизвестный ночью тайно проник в почтовое отделение, откуда похитил компьютерную технику и электронику», — уточнили в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска оперативно разыскали похищенное имущество и задержали 22-летнего безработного местного жителя. Он признал свою вину. Молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.