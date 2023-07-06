Салат «Адмиралтейский»

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Описание приготовления:

В заправку можно добавить любую горчицу, все зависит от вашего вкуса. Для салата лучше всего подойдет отварная курочка, за счет заправки она не будет в салате сухой. Если заправка покажется слишком кислой, можно добавить немного сахара.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Чеснок
Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Куриное филе отварное 200 Грамм
  • Огурец 2 Штуки
  • Яйцo 1 Штука
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Зелень По вкусу
  • Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха)
  • Уксус яблочный 6% 1 Ст. ложка
  • Горчица 1 Ст. ложка
  • Соевый соус 2 Ст. ложки
  • Сахар По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

134 ккал

Калорийность

13 г

Белки

8 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Адмиралтейский"»

Салат "Адмиралтейский"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата.

Салат "Адмиралтейский"

Отварную курицу разделите на волокна и выложите в салатник.

Салат "Адмиралтейский"

Огурец порежьте тонкой соломкой и добавьте к курице.

Салат "Адмиралтейский"

Яйцо очистите, порежьте мелко и выложите в миску.

Салат "Адмиралтейский"

Зелень мелко порежьте и добавьте в салатник.

Салат "Адмиралтейский"

Все хорошо перемешайте.

Салат "Адмиралтейский"

В миску влейте соевый соус, уксус, растительное масло, добавьте горчицу и измельченный чеснок, перемешайте до однородности. Салат разложите по тарелкам, заправьте заправкой и подавайте.

Салат "Адмиралтейский"

Приятного аппетита!

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