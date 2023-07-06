Описание приготовления:

В заправку можно добавить любую горчицу, все зависит от вашего вкуса. Для салата лучше всего подойдет отварная курочка, за счет заправки она не будет в салате сухой. Если заправка покажется слишком кислой, можно добавить немного сахара.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Чеснок

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Куриное филе отварное 200 Грамм

Огурец 2 Штуки

Яйцo 1 Штука

Чеснок 1 Зубчик

Зелень По вкусу

Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха)

Уксус яблочный 6% 1 Ст. ложка

Горчица 1 Ст. ложка

Соевый соус 2 Ст. ложки

Сахар По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

134 ккал

Калорийность

13 г

Белки

8 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Адмиралтейский"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата.

Отварную курицу разделите на волокна и выложите в салатник.

Огурец порежьте тонкой соломкой и добавьте к курице.

Яйцо очистите, порежьте мелко и выложите в миску.

Зелень мелко порежьте и добавьте в салатник.

Все хорошо перемешайте.

В миску влейте соевый соус, уксус, растительное масло, добавьте горчицу и измельченный чеснок, перемешайте до однородности. Салат разложите по тарелкам, заправьте заправкой и подавайте.

Приятного аппетита!