Описание приготовления:
В заправку можно добавить любую горчицу, все зависит от вашего вкуса. Для салата лучше всего подойдет отварная курочка, за счет заправки она не будет в салате сухой. Если заправка покажется слишком кислой, можно добавить немного сахара.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Чеснок
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Куриное филе отварное 200 Грамм
- Огурец 2 Штуки
- Яйцo 1 Штука
- Чеснок 1 Зубчик
- Зелень По вкусу
- Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха)
- Уксус яблочный 6% 1 Ст. ложка
- Горчица 1 Ст. ложка
- Соевый соус 2 Ст. ложки
- Сахар По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
134 ккал
Калорийность
13 г
Белки
8 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Адмиралтейский"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата.
Отварную курицу разделите на волокна и выложите в салатник.
Огурец порежьте тонкой соломкой и добавьте к курице.
Яйцо очистите, порежьте мелко и выложите в миску.
Зелень мелко порежьте и добавьте в салатник.
Все хорошо перемешайте.
В миску влейте соевый соус, уксус, растительное масло, добавьте горчицу и измельченный чеснок, перемешайте до однородности. Салат разложите по тарелкам, заправьте заправкой и подавайте.
Приятного аппетита!