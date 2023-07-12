Рецепту этой вкусной овощной заготовки уже более 20 лет. И на протяжении всего этого времени я ни разу ничего в нём не поменяла. Настолько он идеальный. Неоспоримый плюс данного блюда в том, что предварительно не нужно ничего варить или обжаривать. Всё готовится в один заход, быстро и очень просто.

Несмотря на легкость в приготовлении, такой салатик из баклажанов получается достаточно сочным, в меру острым и совсем не жирным. Как по мне, это лучшая заготовка на зиму: и вкусно, и полезно, и красиво. Любите побаловать себя и своих близких наивкуснейшей консервацией, но не готовы тратить на это уйму времени? Салат «Бакат» — это то, что вам нужно.

Салат «Бакат» из баклажанов на зиму: нюансы приготовления

Баклажаны необходимо заранее вымыть, обсушить на полотенце и нарезать крупными кубиками (размером 1,5–2 см). Очищать овощ от кожуры не нужно. Нарезанные кусочки баклажанов сложите в миску и посыпьте столовой ложкой соли. Делается это для того, чтобы убрать горчинку. Оставьте так на полчаса-час, а затем приступайте к активной готовке!

Ингредиенты

Баклажан2 кг Морковь500 г Болгарский перец1 кг Помидор1,5 кг Чеснок200 г Подсолнечное масло500 мл Сахар150 г Соль50 г Красный перец2 шт. Петрушка1 пуч. Уксус100 мл Укроп1 пуч.

Приготовление

Баклажаны нарежьте средними кусочками.Болгарский перец измельчите соломкой, а морковь натрите на крупной терке. Помидоры, чеснок и острый перец пропустите через мясорубку. Добавьте растительное масло, сахар и соль. Перемешайте и доведите всё до кипения. В кипящий соус добавьте подготовленные баклажаны, перец и морковь. Перемешайте и тушите на среднем огне 25–30 минут. Добавьте нашинкованную зелень укропа и петрушки и уксус. Перемешайте и тушите ещё примерно 10 минут. Разложите салат по стерилизованным банкам, закройте крышками и укутайте в одеяло. Оставьте так до полного остывания, затем переместите в погреб или подвал.

Такой салат — отличная овощная закуска, которая подходит к любым вторым блюдам. Помимо этого он станет украшением вашего праздничного стола. Не обязательно дожидаться зимы, чтобы попробовать эту вкуснятину. Закуске достаточно одной недели в холодильнике, чтобы можно было ею наслаждаться от души! Напомним, ранее мы писали, как замариновать пикантный лук в рассоле.