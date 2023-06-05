Описание приготовления:
Вкусный, легкий салат из самых простых ингредиентов! Можно подать как для обыденного ужина, так и на праздничный стол. Берите на заметку рецепт!
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Горчица
Блюдо: Салаты / Салат Цезарь
Состав / Ингредиенты:
- Салат Айсберг 200 Грамм
- Куриное филе 300 Грамм
- Помидоры черри 200 Грамм
- Чиабата 2 Ломтика
- Куриные яйца 2 Штуки
- Горчица 1 Чайная ложка
- Оливковое мaсло 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Пармезан 1 Ст. ложка (тертый)
Количество порций 3
Калорийность
113 ккал
Калорийность
11 г
Белки
6 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Цезарь" с горчицей»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата.
Куриное филе нарежьте на тонкие пластины, обжарьте на 1 столовой ложке масла до готовности. Посолите и поперчите.
Чиабатту нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте в сухой сковороде до румяности.
Приготовьте соус-заправку. Для этого смешайте отварной яичный желток, горчицу, оставшееся оливковое масло (2 ст.л.), соль и перец.
Салат Айсберг порвите на кусочки и переложите на блюдо.
Разложите кусочки обжаренной курицы и полейте половиной соуса.
Разложите половинки помидорок черри.
Разложите подсушенный хлеб, ломтики отварного яйца. Полейте оставшимся соусом и присыпьте сыром "Пармезан".
Салат подавайте сразу! Приятного аппетита!