Описание приготовления:

Вкусный, легкий салат из самых простых ингредиентов! Можно подать как для обыденного ужина, так и на праздничный стол. Берите на заметку рецепт!

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Горчица

Блюдо: Салаты / Салат Цезарь

Состав / Ингредиенты:

Салат Айсберг 200 Грамм

Куриное филе 300 Грамм

Помидоры черри 200 Грамм

Чиабата 2 Ломтика

Куриные яйца 2 Штуки

Горчица 1 Чайная ложка

Оливковое мaсло 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Пармезан 1 Ст. ложка (тертый)

Количество порций 3

Калорийность

113 ккал

Калорийность

11 г

Белки

6 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Цезарь" с горчицей»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата.

Куриное филе нарежьте на тонкие пластины, обжарьте на 1 столовой ложке масла до готовности. Посолите и поперчите.

Чиабатту нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте в сухой сковороде до румяности.

Приготовьте соус-заправку. Для этого смешайте отварной яичный желток, горчицу, оставшееся оливковое масло (2 ст.л.), соль и перец.

Салат Айсберг порвите на кусочки и переложите на блюдо.

Разложите кусочки обжаренной курицы и полейте половиной соуса.

Разложите половинки помидорок черри.

Разложите подсушенный хлеб, ломтики отварного яйца. Полейте оставшимся соусом и присыпьте сыром "Пармезан".

Салат подавайте сразу! Приятного аппетита!