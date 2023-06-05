Салат «Цезарь» с горчицей

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Описание приготовления:

Вкусный, легкий салат из самых простых ингредиентов! Можно подать как для обыденного ужина, так и на праздничный стол. Берите на заметку рецепт!

Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Горчица
Блюдо: Салаты / Салат Цезарь

Состав / Ингредиенты:

  • Салат Айсберг 200 Грамм
  • Куриное филе 300 Грамм
  • Помидоры черри 200 Грамм
  • Чиабата 2 Ломтика
  • Куриные яйца 2 Штуки
  • Горчица 1 Чайная ложка
  • Оливковое мaсло 3 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Пармезан 1 Ст. ложка (тертый)

Количество порций 3

Калорийность

113 ккал

Калорийность

11 г

Белки

6 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Цезарь" с горчицей»

Салат "Цезарь" с горчицей

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата.

Салат "Цезарь" с горчицей

Куриное филе нарежьте на тонкие пластины, обжарьте на 1 столовой ложке масла до готовности. Посолите и поперчите.

Салат "Цезарь" с горчицей

Чиабатту нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте в сухой сковороде до румяности.

Салат "Цезарь" с горчицей

Приготовьте соус-заправку. Для этого смешайте отварной яичный желток, горчицу, оставшееся оливковое масло (2 ст.л.), соль и перец.

Салат "Цезарь" с горчицей

Салат Айсберг порвите на кусочки и переложите на блюдо.

Салат "Цезарь" с горчицей

Разложите кусочки обжаренной курицы и полейте половиной соуса.

Салат "Цезарь" с горчицей

Разложите половинки помидорок черри.

Салат "Цезарь" с горчицей

Разложите подсушенный хлеб, ломтики отварного яйца. Полейте оставшимся соусом и присыпьте сыром "Пармезан".

Салат "Цезарь" с горчицей

Салат подавайте сразу! Приятного аппетита!

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