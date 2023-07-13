Описание приготовления:

Салат «Церарь» имеет множество вариантов, некоторые кладут в него помидоры, некоторые — оливки и кусочки лимона, некоторые – креветки и другие морепродукты. Но обязательными ингредиентами этого салата являются курица и яйцо. Яркость блюду придают листья салата. Чтобы еще более разнообразить вкус и добавить цветов, я также кладу в салат кусочки помидоров. Очень важной является заправка салата «Цезарь», ее правильное приготовление, наверное, значит больше, чем состав самого салата. Заправка для салата «Цезарь» действительно уникальная и оригинальная, она состоит из свежего яйца, лимонного сока, чеснока, горчицы, оливкового масла или вустерского соуса. В наше время очень редко готовят заправку для салата «Цезарь» именно с яйцом, все чаще используют лишь лимонный сок, горчицу и оливковое масло. Именно такой я предлагаю вариант, как приготовить салат «Цезарь» с курицей и сухариками.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Сухарики Блюдо: Салаты / Салат Цезарь

Состав / Ингредиенты:

Куриное филе 150 Грамм

Помидор 1 Штука

Яйцо 2 Штуки

Хлеб белый 2 Ломтика

Листья салата 4-5 Штук

Оливковое масло 2 Ст. ложки

Лимонный сок 1 Ст. ложка

Горчица По вкусу

Кунжутные семечки 2 Щепотки

Количество порций 1

Калорийность

49 ккал

Калорийность

4 г

Белки

2 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат Цезарь с курицей и сухариками»

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца отварите вкрутую.

2. Куриное филе порежьте на небольшие по размеру пластины толщиной 5-6 мм. и обжарьте в небольшом количестве растительного масла до золотистой корочки. Идеально, если вы будете жарить их на гриле.

3. Хлеб порежьте на небольшие кубики и подсушите в духовке или микроволновке.

4. Помидор очистите и порежьте нетолстыми дольками.

5. Соберите салат. На дно тарелки положите промытые листья салата, сверху положите помидоры, сухарики, порезанные дольками яйца и кусочки курицы.

6. Подготовьте заправку: смешайте в небольшой креманке свежевыжатый лимонный сок, горчицу и немного оливкового масла. Полейте готовой смесью салат, присыпьте кунжутными семечками. Они хоть и не входят в классический вариант салата «Цезарь», очень хорошо сочетаются с овощами и придают салату пикантность. Подавайте салат в качестве закуски перед основным блюдом или в качестве главного блюда. Приятного аппетита!