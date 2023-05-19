Салат Десятка на зиму — это популярная домашняя заготовка, которая неспроста имеет такое название. Это обусловлено тем, что овощи берутся в количестве 10 штук. Безупречный салат хорош и для ежедневного потребления, и для семейных застолий. В подборке собраны варианты, среди которых вы найдете свой.

Десятка с баклажанами на зиму

Десятка с баклажанами на зиму – идеальный рецепт для любителей баклажанов. Зимний салат обладает невероятно богатым вкусом, который получается благодаря спелым сочным овощам. Приготовление консервации занимает не так много времени, как может показаться.

Ингредиенты –+20 порц.

Помидоры 10 шт.

Баклажан 10 шт.

Перец болгарский 10 шт.

Лук репчатый 10 шт.

Сахар-песок 1 ст.л

Уксус столовый 9% 100 мл.

Масло растительное 1 ст.

Соль 1 ст.л.

Шаги 60 мин.

Для реализации салата Десятка на зиму подготавливаем ингредиенты по списку. Плоды основательно промываем, при необходимости используя губку. Перец разрезаем пополам и достаем внутренности. С лука снимаем шелуху. У синеньких обрезаем плодоножки. Болгарский перец нарезаем достаточно крупно. Сняв кожицу с баклажанов, режем их кубиками среднего размера. С томатами поступаем таким же образом, по желанию предварительно сняв шкурку. Лук нарезаем произвольно. Нарезку выгружаем в объемную емкость, кладем соль и сахарный песок. Наливаем растительное масло без запаха и уксусную кислоту. Разместив на огне, ждем закипания. Прикрыв крышкой, варим до готовности, регулярно помешивая. Приблизительно уйдет около часа. Горячую заготовку распределяем по заранее простерилизованным баночкам. Закатываем заготовки прокипяченными крышками с помощью ключа. Остужаем, перевернув на крышки. Размещаем на хранение в кладовой. Приятного аппетита!

Салат Десятка с баклажанами, морковкой и луком на зиму

Салат Десятка с баклажанами, морковкой и луком на зиму – рецепт, который реализуют по-разному. В данном рецепте мы рассмотрим процесс с помощью мультиварки. По вкусу, отличий от приготовления на плите, не будет никаких. Ну, скажу сразу, за процессом, происходящим в электроприборе, не требуется пристально следить. В этом и есть преимущество мультиварки.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2,6 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 10 шт.

Баклажаны – 10 шт.

Перец болгарский – 10 шт.

Лук репчатый – 10 шт.

Морковь – 10 шт.

Чеснок – 6 зубчиков.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Уксус 9% – 60 мл.

Масло растительное – 1 ст.

Соль – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для аппетитного салата. Внимательно промываем мясистые помидоры, перцы и синенькие. Здесь допустимо использовать плоды с изъянами, предварительно обрезав потемневшие или мягкие места.

Шаг 2. Очищаем морковку, чеснок и лук. Чеснок пропускаем через чеснокодавилку или рубим ножом. С томатов по желанию снимаем кожицу, опустив на некоторое время в кипящую воду. В перцах извлекаем семенную коробку. Все компоненты нарезаем достаточно крупно.

Шаг 3. Запускаем мультиварку, активировав программу “Выпечка”. Наливаем растительное масло, кладем лук и чеснок. Пассеруем овощи. Когда овощи станут прозрачными, добавляем томаты. Готовим до образования жидкости.

Шаг 4. В томатный соус загружаем морковку, нарезанную кружочками, баклажаны и кусочки перца, нарезанного полосками.

Шаг 5. Насыпаем соль и сахар. Размешиваем и доводим до кипения. Переключаем программу на “Тушение”, оставляем на час, закрыв крышкой.

Шаг 6. Когда до конца готовки останется 10 минут, вводим уксус.

Шаг 7. Предварительно подготавливаем банки и крышки, осмотрев на изъяны, промыв и простерилизовав их. Емкости со сколами и трещинами сразу выбрасываем. Заполняем банки изумительным салатом. Закатываем. Перевернув дном кверху, остужаем.

Шаг 8. Перемещаем заготовки в место, где хранится зимняя консервация. Кушаем с хлебобулочными изделиями или основными блюдами. Приятного аппетита!

Салат Десяточка из баклажанов крупными кусками на зиму

Салат Десяточка из баклажанов крупными кусками на зиму – зимняя заготовка, которая не только выглядит привлекательно, но и превосходит все ожидания. Овощи прекрасно держат форму, несмотря на достаточно длительную варку. Салат прекрасно подходит для картофельных гарниров, а также для макарон.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 10 шт.

Баклажаны – 10 шт.

Перец болгарский – 10 шт.

Лук репчатый – 10 шт.

Сахар-песок – 100 гр.

Уксус 9% – 150 мл.

Масло растительное – 300 мл.

Соль – 3 ст.л.

Чеснок – 10 зубчиков.

Перец красный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отбираем 10 средних баклажанов.

Шаг 2. Столько же берем болгарского перца. Цвет плодов не повлияет на вкус салата. Можно взять несколько видов.

Шаг 3. Берем спелые мясистые помидоры.

Шаг 4. Синенькие нарезаем полукружочками и закладываем их в соленый раствор (1 ст.л.). Выдерживаем их там полчаса.

Шаг 5. Спустя полчаса процеживаем баклажаны, промываем под проточной водой, даем стечь на дуршлаге. После чего выгружаем в объемный таз.

Шаг 6. Удалив внутренности из перца, нарезаем его произвольно. И выгружаем к синеньким.

Шаг 7. Очищенный лук измельчаем и высыпаем в таз.

Шаг 8. Удалив плодоножки с томатов, делим их на дольки и перекручиваем через мясорубку.

Шаг 9. Томатный сок выливаем к основным ингредиентам.

Шаг 10. Добавляем 2 столовые ложки соли и 100 грамм сахара. Сдабриваем растительным маслом и молотым перцем.

Шаг 11. Перемешав, устанавливаем на плите. Кипятим при минимальном нагреве полчаса.

Шаг 12. Очищенный чеснок мелко рубим или давим через пресс. Кладем в конце приготовления.

Шаг 13. Вливаем уксус и размешиваем. Заполняем ароматным салатом предварительно подготовленные стеклянные емкости. Закупориваем крышками и остужаем под одеялом.

Шаг 14. Салат храним в кладовке. Приятного аппетита!

Салат Десятка с томатным соком

Салат Десятка с томатным соком обладает запоминающимся ярким вкусом. Приготовить салат без труда сможет даже начинающая хозяйка. Для приготовления используют томатный сок собственного приготовления или магазинные аналоги. По секрету скажу, что салат с домашним томатным соком выходит в разы аппетитнее и насыщеннее по вкусу.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Томатный сок – 3 л.

Баклажаны – 2 кг.

Перец болгарский – 1,5 кг.

Перец острый стручковый – 2 шт.

Сахар-песок – 150 гр.

Уксус 9% – 250 мл.

Масло растительное – 100-150 мл.

Соль – 2 ст.л.

Чеснок – 4 головки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чистые синенькие режем кубиками. Сладкий перец промываем, освобождаем от внутренностей, удаляя перегородки и семена. Мелко нарезаем. Промытый жгучий перец измельчаем. Чеснок извлекаем из шелухи и измельчаем. Лук используем по желанию. Количество определяем самостоятельно.

Шаг 2. Томатный сок готовим самостоятельно, перекрутив чистые мясистые томаты через мясорубку, или берем уже готовый сок из супермаркета.

Шаг 3. Объединив нарезку, перекладываем в объемную посуду для варки. Размещаем на огне, томим 1 час, время от времени размешивая. Заливаем томатным соком, растительным маслом без запаха и уксусной кислотой. Сдабриваем солью и сахаром.

Шаг 4. Доводим до кипения и раскладываем по предварительно прокаленным стеклянным емкостям. В качестве дезинфекции некоторые используют спирт или водку, налив немного в баночки, закрыв и встряхивая.

Шаг 5. Закатываем с помощью машинки. Если используем винтовые крышки, всегда берем только новые. Бывшие в употреблении закрутки могут пропускать воздух, что неблагоприятно влияет на хранение консервации. Остужаем, перевернув вверх дном и укутав в плед.

Шаг 6. Остывший салат храним в погребе. Приятного аппетита!

Десяточка без уксуса на зиму

Десяточка без уксуса на зиму – рецепт для тех, кто не использует уксусную кислоту в домашней консервации. Не стоит бояться, что закатка испортится, так как в качестве консерванта используется лимонка, которая прекрасно справляется со своей функцией. Салат выходит безумно аппетитным и выглядит презентабельно.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Помидоры – 10 шт.

Баклажаны – 10 шт.

Перец болгарский – 10 шт.

Лук – 10 шт.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Кислота лимонная – 20 гр.

Масло растительное – 200 мл.

Соль – 2 ст.л.

Чеснок – 10 зубчиков.

Острый перец стручковый – 2 шт.

Лист лавровый – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вымытые синенькие разрезаем на приемлемые куски и засыпаем солью. Оставив на полчаса, ждем, когда соль вытянет горечь. Не теряя драгоценного времени, банки ополаскиваем и отправляем стерилизоваться.

Шаг 2. Очищенный лук нарезаем полукольцами, а вымытые перцы и помидоры – произвольно. Перцы предварительно очищаем от сердцевины, а помидоры от плодоножек. От нарезки не зависит вкус салата, поступаем с компонентами так, как нравится. Если слишком мельчить, салат превратится в баклажанную икру.

Шаг 3. На раскаленном масле пассеруем порезанные луковицы до прозрачности.

Шаг 4. Промываем баклажаны, просушиваем бумажными полотенцами, а затем загружаем к луку. Туда же кладем томаты и перец. Забрасываем лаврушку. При необходимости добавляем любимые пряности.

Шаг 5. Прикрыв, томим смесь треть часа. Не забываем, что перемешивать не нужно. Очищенный жгучий перец и чеснок пробиваем блендером и закладываем к протушенным овощам. Кладем лимонку и лаврушку. Солим и сахарим. Тщательно помешиваем, даем потомиться 5 минут. Попробовав, регулируем вкус, если потребуется.

Шаг 6. Прокипятив еще 5 минут и аккуратно достав листья лавра, раскладываем по предварительно простерилизованным банкам. Придерживая прихватками, чтобы не обжечь руки, закупориваем стерилизованными крышками. Оставляем медленно остывать, закрутив в шубу из одеяла. Храним в прохладе. Приятного аппетита!