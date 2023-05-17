Описание приготовления:

Готовится салат "Эдем" очень просто и быстро. Помидоры можно взять любые, не только "Черри". Крабовые палочки должны быть хорошего качества. Много майонеза не потребуется, так как салат достаточно сочный. Можно не солить, но это дело вкуса.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Крабовые палочки

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Крабовые палочки 200 Грамм

Помидоры «Черри» 150 Грамм

Сыр 100 Грамм (твердый)

Чеснок 1 Зубчик

Укроп 10 Грамм

Майонез 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

157 ккал

Калорийность

8 г

Белки

12 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Эдем"»

Возьмите ингредиенты для приготовления салата.

Крабовые палочки нарежьте произвольно.

Помидоры "Черри" нарежьте не очень мелко.

Любой твердый сыр по вкусу нарежьте небольшими кубиками. Добавьте нарезанный укроп.

Добавьте измельченный чеснок. Салат заправьте небольшим количеством майонеза, посолите, поперчите.

Перемешайте все ингредиенты салата.

Салат "Эдем" готов. Приятного аппетита!