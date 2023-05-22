Салат «Фантазер»

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Описание приготовления:

Салат получается довольно сытным, поэтому вполне можно подать его в качестве ужина. Майонез можно заменить на натуральный йогурт или сметану. Заправляйте салат непосредственно перед подачей.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Яйца
Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Курица отварная или запеченная 150 Грамм
  • Яйцo 2 Штуки
  • Огурцы соленые или маринованные 2 Штуки
  • Лук зеленый (перо) 30 Грамм
  • Зелень 10 Грамм
  • Крахмал 2 Чайных ложки
  • Масло растительное для жарки 1 Чайная ложка
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Майонез По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

109 ккал

Калорийность

8 г

Белки

7 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Фантазер"»

Салат "Фантазер"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Фантазер".

Салат "Фантазер"

В миску разбейте яйца, посолите, поперчите и добавьте крахмал. Все хорошо перемешайте.

Салат "Фантазер"

Испеките из яичной массы блинчики на горячей, смазанной растительным маслом, блинчики, остудите.

Салат "Фантазер"

Зеленый лук мелко порежьте и положите в салатник.

Салат "Фантазер"

Курицу порежьте кубиком и добавьте к луку.

Салат "Фантазер"

Соленые огурцы порежьте кубиком и добавьте в салатник.

Салат "Фантазер"

Яичные блинчики разрежьте на полоски, а затем на тонкую соломку, добавьте в салат.

Салат "Фантазер"

Добавьте в салат резаную зелень, посолите и перемешайте. Заправьте салат майонезом и подавайте.

Салат "Фантазер"

Приятного аппетита.

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