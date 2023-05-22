Описание приготовления:
Салат получается довольно сытным, поэтому вполне можно подать его в качестве ужина. Майонез можно заменить на натуральный йогурт или сметану. Заправляйте салат непосредственно перед подачей.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Яйца
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Курица отварная или запеченная 150 Грамм
- Яйцo 2 Штуки
- Огурцы соленые или маринованные 2 Штуки
- Лук зеленый (перо) 30 Грамм
- Зелень 10 Грамм
- Крахмал 2 Чайных ложки
- Масло растительное для жарки 1 Чайная ложка
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Майонез По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
109 ккал
Калорийность
8 г
Белки
7 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Фантазер"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Фантазер".
В миску разбейте яйца, посолите, поперчите и добавьте крахмал. Все хорошо перемешайте.
Испеките из яичной массы блинчики на горячей, смазанной растительным маслом, блинчики, остудите.
Зеленый лук мелко порежьте и положите в салатник.
Курицу порежьте кубиком и добавьте к луку.
Соленые огурцы порежьте кубиком и добавьте в салатник.
Яичные блинчики разрежьте на полоски, а затем на тонкую соломку, добавьте в салат.
Добавьте в салат резаную зелень, посолите и перемешайте. Заправьте салат майонезом и подавайте.
Приятного аппетита.