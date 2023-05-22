Описание приготовления:

Салат получается довольно сытным, поэтому вполне можно подать его в качестве ужина. Майонез можно заменить на натуральный йогурт или сметану. Заправляйте салат непосредственно перед подачей.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Яйца

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Курица отварная или запеченная 150 Грамм

Яйцo 2 Штуки

Огурцы соленые или маринованные 2 Штуки

Лук зеленый (перо) 30 Грамм

Зелень 10 Грамм

Крахмал 2 Чайных ложки

Масло растительное для жарки 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Майонез По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

109 ккал

Калорийность

8 г

Белки

7 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Фантазер"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Фантазер".

В миску разбейте яйца, посолите, поперчите и добавьте крахмал. Все хорошо перемешайте.

Испеките из яичной массы блинчики на горячей, смазанной растительным маслом, блинчики, остудите.

Зеленый лук мелко порежьте и положите в салатник.

Курицу порежьте кубиком и добавьте к луку.

Соленые огурцы порежьте кубиком и добавьте в салатник.

Яичные блинчики разрежьте на полоски, а затем на тонкую соломку, добавьте в салат.

Добавьте в салат резаную зелень, посолите и перемешайте. Заправьте салат майонезом и подавайте.

Приятного аппетита.