Описание приготовления:

Салат сытный и очень вкусный. Язык можно взять говяжий или свиной, а ветчину заменить на карбонат или копченую колбасу. Если не любите маринованные грибы, возьмите жареные лесные. Чтобы сделать репчатый лук менее острым, нужно залить его горячим маринадом или возьмите лук-шалот.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Язык вареный 100 Грамм

Филе куриное вареное 100 Грамм

Ветчина 100 Грамм

Шампиньоны маринованные 100 Грамм

Огурец 100 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Петрушка 20 Грамм

Майонез 2 Ст. ложки

Уксус 1 Ст. ложка (яблочный или винный)

Сахар 1 Чайная ложка

Вода 100 Миллилитров

Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

135 ккал

Калорийность

8 г

Белки

10 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Фаворит" с курицей»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Фаворит" с курицей. Овощи и зелень вымойте и обсушите.

Красный репчатый лук порежьте перышками и выложите в миску. Смешайте воду, уксус и сахар до растворения. Залейте красный лук и оставьте на 10 минут.

Отварной язык порежьте соломкой и выложите в миску. Лук отожмите и добавьте к языку.

Свежий огурец и отварную курицу порежьте соломкой и добавьте в миску.

Ветчину порежьте соломкой и добавьте в салат.

С маринованных шампиньонов слейте жидкость, порежьте и добавьте в миску.

Зелень мелко порежьте, добавьте в миску, заправьте салат майонезом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!