Описание приготовления:
Салат сытный и очень вкусный. Язык можно взять говяжий или свиной, а ветчину заменить на карбонат или копченую колбасу. Если не любите маринованные грибы, возьмите жареные лесные. Чтобы сделать репчатый лук менее острым, нужно залить его горячим маринадом или возьмите лук-шалот.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Язык вареный 100 Грамм
- Филе куриное вареное 100 Грамм
- Ветчина 100 Грамм
- Шампиньоны маринованные 100 Грамм
- Огурец 100 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Петрушка 20 Грамм
- Майонез 2 Ст. ложки
- Уксус 1 Ст. ложка (яблочный или винный)
- Сахар 1 Чайная ложка
- Вода 100 Миллилитров
- Соль По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
135 ккал
Калорийность
8 г
Белки
10 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Фаворит" с курицей»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Фаворит" с курицей. Овощи и зелень вымойте и обсушите.
Красный репчатый лук порежьте перышками и выложите в миску. Смешайте воду, уксус и сахар до растворения. Залейте красный лук и оставьте на 10 минут.
Отварной язык порежьте соломкой и выложите в миску. Лук отожмите и добавьте к языку.
Свежий огурец и отварную курицу порежьте соломкой и добавьте в миску.
Ветчину порежьте соломкой и добавьте в салат.
С маринованных шампиньонов слейте жидкость, порежьте и добавьте в миску.
Зелень мелко порежьте, добавьте в миску, заправьте салат майонезом и подавайте к столу.
Приятного аппетита!