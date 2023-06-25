Описание приготовления:
Сухарики можно использовать покупные, но лучше всего приготовить их дома. Для этого ржаной хлеб порежьте мелким кубиком и обжарьте в сковороде с растительным маслом, посолите и при желании добавьте мелко нарезаный чеснок или острые специи. Если хотите, чтобы сухарики были мягче, перемешайте их с майонезом. При желании сыр можно тоже нарезать кубиком, а не натирать.
Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Филе куриное отварное 100 Грамм
- Сыр твердый 80 Грамм
- Огурец 1 Штука
- Перец болгарский 1 Штука
- Пекинская салатная капуста 100 Грамм
- Сухарики из ржаного хлеба 40 Грамм
- Майонез По вкусу
- Соль По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
108 ккал
Калорийность
9 г
Белки
5 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Фэнтези"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Фэнтези". Овощи вымойте и обсушите.
У перца удалите плодоножку и семена. Огурец и подготовленный перец порежьте кубиком и выложите в салатник.
Отварную курицу выложите к овощам.
Пекинскую капусту порежьте тонкой соломкой и выложите в салатник.
Все посолите и добавьте мелко нарезанную зелень.
Сыр натрите на средней терке и добавьте в салат. Все перемешайте, заправьте майонезом, посыпьте ржаными сухариками и подавайте к столу.
Приятного аппетита!