Описание приготовления:

Сухарики можно использовать покупные, но лучше всего приготовить их дома. Для этого ржаной хлеб порежьте мелким кубиком и обжарьте в сковороде с растительным маслом, посолите и при желании добавьте мелко нарезаный чеснок или острые специи. Если хотите, чтобы сухарики были мягче, перемешайте их с майонезом. При желании сыр можно тоже нарезать кубиком, а не натирать.

Назначение: На ужин

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Филе куриное отварное 100 Грамм

Сыр твердый 80 Грамм

Огурец 1 Штука

Перец болгарский 1 Штука

Пекинская салатная капуста 100 Грамм

Сухарики из ржаного хлеба 40 Грамм

Майонез По вкусу

Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

108 ккал

Калорийность

9 г

Белки

5 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Фэнтези"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Фэнтези". Овощи вымойте и обсушите.

У перца удалите плодоножку и семена. Огурец и подготовленный перец порежьте кубиком и выложите в салатник.

Отварную курицу выложите к овощам.

Пекинскую капусту порежьте тонкой соломкой и выложите в салатник.

Все посолите и добавьте мелко нарезанную зелень.

Сыр натрите на средней терке и добавьте в салат. Все перемешайте, заправьте майонезом, посыпьте ржаными сухариками и подавайте к столу.

Приятного аппетита!